Cooler Master CM310 - nowa mysz dla graczy

Mysz to prawdopodobnie najbardziej istotna broń w dłoniach uczestników wirtualnych bitew. Jej wybór jest więc znaczący, a producenci prześcigają się w tworzeniu coraz to lepszych konstrukcji, pozwalających graczom na skuteczne wykorzystanie umiejętności. Cooler Master CM310 to nowy model myszy tajwańskiej firmy, który ma stanąć w szranki z najlepszymi.

Cooler Master ma już w swojej gamie produktów udane myszy dla graczy, ale nie zwalnia tempa, prezentując kolejne modele. Po tegorocznych premierach MasterMouse MM520 i MM530 czas na kolejną nowość: CM310.

Dla wszystkich graczy

Wiele myszy gamingowych to konstrukcje profilowane. A ponieważ prawa rynku są nieubłagane, to urządzenia dopasowane są zazwyczaj do prawej dłoni. Gracze leworęczni mają więc ograniczony wybór. Cooler Master CM310 to mysz symetryczna, którą z powodzeniem wykorzystać mogą zarówno prawo-, jak i leworęczni użytkownicy. Jak zapewnia producent mysz jest przy tym bardzo dobrze wyważona. Jej masa to 100 gramów, jest więc konstrukcją lekką, nieutrudniającą tym samym gry.

Stworzyliśmy nową mysz dla graczy szukających wygodnej, dostosowanej do obsługi prawą i lewą dłonią myszy z podświetleniem RGB, która przy tym nie powala ceną. Z otaczającym ją podświetleniem i sensorem o rozdzielczości 10 000 DPI zarówno możliwości, jak i wygląd stają się zaletami urządzenia.”

-Bryant Nguyen

Podświetlenie w milionach barw

Jednym z najbardziej charakterystycznych dla sprzętu gamingowego zabiegów stylistycznych jest wielobarwne podświetlenie LED RGB. W przypadku Cooler Master CM310 użytkownik ma do dyspozycji pięć trybów podświetlenia realizowanych właśnie przez LED-owe paski RGB. Sensor Podstawą działania każdej myszy jest zastosowany w niej czujnik. Szczególnie istotny jest w myszach gamingowych, gdzie precyzja ma niebagatelne znaczenie. Cooler Master CM310 może pochwalić się sensorem o rozdzielczości 10 000 DPI, co plasuje ją w gronie zaawansowanych konstrukcji dla graczy.

Sensor

Podstawą działania każdej myszy jest zastosowany w niej czujnik. Szczególnie istotny jest w myszach gamingowych, gdzie precyzja ma niebagatelne znaczenie. Cooler Master CM310 może pochwalić się sensorem o rozdzielczości 10 000 DPI, co plasuje ją w gronie zaawansowanych konstrukcji dla graczy.

Dla kogo jest CM310?

Jak powiedział Bryant Nguyen, szef działy peryferiów w Cooler Master “Stworzyliśmy nową mysz dla graczy szukających wygodnej, dostosowanej do obsługi prawą i lewą dłonią myszy z podświetleniem RGB, która przy tym nie powala ceną. Z otaczającym ją podświetleniem i sensorem o rozdzielczości 10 000 DPI zarówno możliwości, jak i wygląd stają się zaletami urządzenia.”

Za mysz Cooler Master CM310 przyjdzie nam zapłacić ok. 140 zł.