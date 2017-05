Computex 2017: najnowsza generacja procesorów w NAS-ach Asustora

Rozpoczynające się już w ten wtorek targi Computex 2017, to impreza stricte technologiczna, będąca doskonałą okazją do zaprezentowania nowych rozwiązań i urządzeń. Z faktu tego zamierza skrupulatnie skorzystać Asustor, producent dysków sieciowych NAS.

Na Computexie Asustor zamierza pokazać nowe modele swoich urządzeń, w tym przede wszystkim AS6302T i AS6404T. Jeden NAS jest przeznaczony do użytku domowego, a drugi dla biznesu. Oba za to napędzane są przez nowoczesny procesor Apollo Lake. Do tego dochodzi też funkcja Wake On LAN i Wake On WAN, pozwalająca na włączenie dysku sieciowego bez względu na to, gdzie użytkownik aktualnie przebywa.

Prócz tego producent zaprezentuje też NAS-y AS700rT-i5 i AS7010T-i5, wyposażone w procesor Intel Core-i5. Ostatnim z prezentowanych modeli będzie AS6004U, pierwszy w ofercie Asustora NAS rozszerzający pojemność innych dysków sieciowych.

W trakcie targów Asustor zaprezentuje również nową wersję oprogramowania ADM, sygnowaną literkami 3.0, jego cechą charakterystyczną jest m.in. interfejs oferujący większą swobodę. Prócz tego ADM 3.0 posiada funkcję EZ-Connect, pozwalającą na łatwiejsze łączenie się z NAS-em. Producent dodał też widżety i uaktualnił aplikacje mobilne.

Targi Computex 2017 potrwają od 30 do 3 czerwca w Tajpej. Stanowisko Asustora będzie znajdować się na czwartym piętrze Taipei Nangang Exhibition Center, box L1324.