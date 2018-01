Firma Colorful poszerzyła swoją ofertę o nowy model karty graficznej, która oferuje pokaźnej wielkości chłodzenie z podświetleniem RGB. Model Colorful iGame GTX 1080 Ti RNG Edition będzie skierowany dla bardzo wymagających graczy, którzy oczekują dobrych możliwości OC. Nazwa wskazuje, że będzie on wspierany przez drużynę esportową Royal Never Give Up.



Colorful iGame GTX 1080 Ti RNG Edition to karta, która jest już fabrycznie podkręcona. Częstotliwość pracy rdzenia graficznego wynosi 1620 MHz, a w Boost wynosi nawet 1733 MHz. Nadal mamy tutaj standardowe 11 GB pamięci GDDR5X. Kości te taktowane są z prędkością 11 Gb/s. Zastosowana tutaj sekcja zasilania w schemacie 12+2 ma zapewnić stabilne działanie nawet po mocniejszym podkręceniu. Do działania potrzebne są dwie wtyczki 8-pin. Na śledziu znajdziemy dwa wyjścia HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4 oraz jedno DVI-D. Warto zwrócić uwagę na pokaźny system chłodzenia, który zajmuje trzy sloty w obudowie. Nazywa się ono SWORIZER i oparte jest na dwóch połączonych ze sobą blokach aluminiowych, rurkach termoprzewodzących i trzech wentylatorach. Oczywiście mamy tutaj także podświetlenie LED RGB.



Z tyłu mamy umieszczony backplate z podobizną członka zespołu RNG. Cena i data premiery Colorful iGame GTX 1080 Ti RNG Edition nie jest jeszcze znana.