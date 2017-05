Colorful iGame GTX 1080 Ti Neptune W

Firma Colorful pokazała swoją najnowszą kartę graficzną iGame GTX 1080 Ti Neptune W. Produkt ten oparty jest na laminacie, który znaliśmy z modelu iGame GTX 1080 Ti Vulcan X OC.



Producent zdecydował się zastosować tutaj system chłodzenia cieczą ze zintegrowaną pompką z blokiem wodnym, który pokrywa zarówno GPU, jak i układy pamięci i sekcję zasilania. Podobno będzie działa on z zegarami referencyjnymi, ale za sprawą specjalnego przycisku będziemy mogli włączyć drugi BIOS z ekstremalnie podkręconym zegarem GPU. Nie wiemy nadal jakie będą to wartości. Sekcja zasilania jest w układzie 16+2. Widzimy na zdjęciach bardzo pokaźną, bo 240 mm chłodnicę z dwoma wentylatorami 120 mm. Zapewne to rozwiązanie da bardzo niskie temperatury i pozwoli na cichszą pracę tego modelu.