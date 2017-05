Co zrobić, gdy brakuje miejsca na dysku?

Nie ma chyba użytkownika komputera, który byłby na tyle zadowolony z ilości dysków i ich maksymalnej pojemności, by nie chcieć więcej. Co jednak w sytuacji, gdy maksymalna liczba możliwych do zamontowania dysków nas nie zadowala? W takiej sytuacji przyda się obudowa zewnętrzna 42589 od Delocka.

Wykonana z aluminium obudowa pozwala na zamontowanie do komputera stacjonarnego lub laptopa dwóch dodatkowych dysków SSD. Dyski te charakteryzują się dużą szybkością, co powinno mieć spore znaczenie dla osób ceniących maksymalną, możliwą sprawność komputera.

Używanie dodatkowych SSD zawsze rodzi pewne problemy z właściwym poziomem RAID, odpowiedzialnym za sposób wykorzystania i współpracy między większą ilością dysków. Obudowa Delocka pozwala na ustawienia odpowiedniego poziomu RAID, dla efektywniejszej pracy urządzeń.

Zewnętrzna obudowa 42589 kosztuje około 299 zł.

Dane techniczne:

• Złącze: zewnętrzne: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ żeński; wewnętrzne: 2 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2

• Chipset: Asmedia ASM1352R

• Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem B opartymi na technologii SATA

• Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: 1,5 mm

• Szybkość transmisji danych: do 6 Gbps

• Obsługuje: RAID 0, RAID 1, JBOD

• Wskaźnik LED dla trybu RAID

• 1 x przycisk dla ustawienia RAID

• Zgodny ze standardem UASP wer. 1.0

• Hot Plug, Plug & Play

• Wymiary (DxSxW): ok. 125 x 77 x 15,5 mm

• Wymagania systemowe: Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12; Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A