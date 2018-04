CITY BOARD Karting Kit – zmień deskorolkę w gokarta!

W ofercie firmy GOCLEVER pojawił się produkt, który powinien zainteresować wszystkich posiadaczy niezwykle popularnych wśród młodych użytkowników deskorolek elektrycznych. CITY BOARD Karting Kit to uniwersalna nakładka na taką deskorolkę, która pozwala w prosty sposób przekształcić ją w niezwykle stabilnego i łatwego do prowadzenia gokarta.

Nakładka pasuje do praktycznie każdej klasycznej samobalansującej deskorolki elektrycznej, wyposażonej w koła o średnicy od 6,5 do 10” (zarówno urządzeń z serii GOCLEVER CITY BOARD, jak i produktów innych firm). Metalowa, wzmacniana w newralgicznych punktach, konstrukcja zapewni stabilność, a rączki ze specjalnego tworzywa oraz podpora stóp pozwalają wygodnie siedzieć na urządzeniu i sterować nim. Siedzisko urządzenia zostało wykonane ze specjalnie wyprofilowanego tworzywa ABS, które zapewni wygodę przez długie godziny zabawy. Co istotne, urządzenie jest na tyle stabilne i wytrzymałe, że z powodzeniem mogą na nim zasiadać zarówno dzieci, jak i dorośli (maksymalna dopuszczalna waga kierowcy to 100 kg).

Karting Kit nakłada się na deskę elektryczną, która zmienia się dzięki temu w trójkołowy pojazd, przypominający niewielki gokart. Mocowanie odbywa się przy pomocy dwóch mocnych pasów, którymi oplata się deskę i zapina na rzepy – cała operacja trwa dosłownie chwilę i jest łatwa do przeprowadzenia. Atutem nowego produktu GOCLEVER jest również solidne przednie koło (osadzone na odpornym na drgania łożysku), które świetnie radzi sobie również na nierównych powierzchniach (kostce brukowej, chodniku z płyt itp.).

Zbudowany z wykorzystaniem nakładki gokart ma od 78 do 98 cm długości (użytkownik może go swobodnie regulować, dopasowując długość do swoich potrzeb) i ok. 42 cm szerokości (choć ten parametr jest oczywiście uzależniony również od szerokości posiadanej deskorolki). Całość waży ok. 6,2 kg.

GOCLEVER CITY BOARD Karting Kit jest dostępny w cenie 199 zł na stronie goclever.com