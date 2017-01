Chuwi Hi13 - nowa hybryda

Firma Chuwi pokazała na targach CES 2017 nowy model hybrydy o nazwie Hi13. Urządzenie to będzie oferowało odczepianą klawiaturę i wsparcie dla rysika, który znajdziemy w komplecie. Producent ten zamierza w 2017 kontynuować swoją politykę tanich i solidnych tabletów.



Wspomniany model Hi13 oferuje ekran 13,3 cala o rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli, co oznacza proporcje 3:2. Specyfikacja podaje, że ma on kontrast 1700:1, jasność maksymalną 400 nitów i 100% pokrycie paletą barw sRGB. Podobny ekran posiada także Surface Book od Microsoftu, ale produkt Chuwi ma być dużo tańszy. Pod jego obudową znajdziemy 4-dzeniowy procesor Intel Celeron N3450 (Apollo Lake), 4 GB pamięci RAM, 64 GB miejsca na pliki, slot na kartę microSD, baterię o pojemności aż 10000 mAh, wejście HDMI i port USB typu C. Całość ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10.



Oczywiście Hi13 będzie mniej wydajny od Surface 4 Pro czy Surface Book, ale jeżeli będzie oferowany w atrakcyjnej cenie to może znaleźć sporą rzeszę zwolenników.