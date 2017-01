Chronos Connect 2 i Chronos Colour 2

Poznańska firma Goclever rozszerzyła ofertę inteligentnych zegarków Chronos o dwa nowe modele – Colour 2 i Connect 2. Pierwszy z nich jest klasycznym smartwatchem, z kolei drugi to wielofunkcyjne urządzenie, które dzięki wejściu na kartę SIM może być miniaturowym telefonem, a wbudowana kamera czyni z niego… szpiegowski gadżet.

Sytuacja, w której sięgnięcie do torebki lub kieszeni po dzwoniący telefon jest niemożliwe, każdemu z nas zdarzyła się nie raz. Rozwiązaniem w takiej sytuacji są inteligentne zegarki, które pozwalają na wykonywanie i odbieranie połączenie, wysyłanie wiadomości tekstowych, a także robienie zdjęć i nagrywanie rozmów bez dotykania telefonu.

Chronos Connect 2.

Nowy Chronos Connect 2 wyróżnia się klasyczną, prostokątną kopertą, płynnie łączącą się z paskiem. W urządzeniu zastosowano kolorowy, dotykowy wyświetlacz o rozdzielczości 240x240 px. Co warte podkreślenia, zegarek wyposażony jest w gniazdo na kartę SIM, dzięki czemu może być miniaturowym telefonem, pozwalającym na wykonywanie połączeń oraz SMS-owanie. Dedykowana aplikacja umożliwia sparowanie smartwatcha ze smartfonami z systemem Android (od wydania 4.4 do 6.1). Dzięki temu zegarek będzie informował użytkownika o nowych wydarzeniach ze smartfona (połączeniach, SMS-ach, wiadomościach z Facebooka czy e-mailach). Urządzenie w trybie sparowania ze smartfonem pracuje do 3 dni (do 5 dni w trybie czuwania), a ładowanie zajmuje jedynie godzinę.

Na uwagę zasługuje fakt, że Chronos Connect 2 wyposażony jest w kamerę, pozwalającą na rejestrację obrazu i dźwięku. Zegarkiem można również wykonywać zdjęcia, a także wykorzystać go jako dyktafon.

Chronos Colour 2

Chronos Colour 2 nie tylko sygnalizuje przychodzące połączenia, SMS-y czy powiadomienia z aplikacji Facebook, Twitter czy Skype, ale dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, pozwala na wykonywanie rozmów wprost z zegarka (o ile użytkownik znajduje się nie dalej niż 10 m od telefonu). Co ważne, aplikacja mobilna daje możliwość ustawienia, jakiego typu informacje mają być przekazywane do Chronosa Colour 2 – użytkownik może sam zdecydować, ile i jakich powiadomień ma do niego trafiać. Smartwatch posiada funkcję chroniącą przed zgubieniem - kiedy telefon straci połączenie z zegarkiem, automatycznie włączy się alarm. Chronos Colour 2 został wyposażony w akumulator o pojemności 180 mAh, który pozwala na średni czas działania do 4 dni i 5 dni w przypadku czuwania. Pełne naładowanie baterii zajmuje 2 godziny.

Osoby, którzy wykorzystują smartwatch do monitorowania swojej aktywności, ucieszy fakt, że Chronos Connect 2 i Colour 2 zostały wyposażone w krokomierz oraz licznik kalorii. Zegarki są oferowane z trzema typami tarczy.

GOCLEVER Chronos Connect 2 - cena 129 zł

GOCLEVER Chronos Colour 2 - cena 99 zł