Chłodzenie Thermalright Silver Arrow TR4 – podkręcisz procesor do granic możliwości

Twój procesor się przegrzewa, a chłodzenie pracuje głośno? Thermalright to firma specjalizująca się w wysoko wydajnym i cichym chłodzeniu do komputerów stacjonarnych. Dzięki tym urządzeniom możemy bardziej wyciszyć komputer, ale także podkręcić nasz główny procesor do granic możliwości. Producent Thermalright w swoim portfolio posiada wiele patentów związanych z polepszeniem odprowadzania ciepła z radiatorów oraz polepszeniem przepływu powietrza bez zwiększenia hałasu.

Silver Arrow TR4 poprzez zastosowanie jednego, szczególnie wydajnego wentylatora 140 mm, uzyskał maksymalną wydajność chłodzenia. Zdeklasował pod tym względem nawet popularne kompaktowe systemy chłodzenia wodą.

Radiator o wymiarach 154 mm x 103 mm x 163 mm waży 905 gramów. Centralnie umieszczony wentylator TY-143 pracuje z prędkością 600 - 2500 obr/min. Przepływ powietrza wynosi 31,4 – 130 m³/h, a natężenie hałasu 21 - 45 dB. Poziom wykonania jest najwyższej jakości.

Kierując się sugestiami klientów Thermalright zmienił projekt radiatora. W celu zapewnienia wysokiej kompatybilności z płytami głównymi i komputerowymi, zostały rozłożone aluminiowe żebra. Ta nowa konstrukcja zapewnia, że górny slot PCIe na płytach głównych nie jest już blokowany przez radiator. Takie rozwiązanie zadowoli użytkowników korzystających z chłodziarek typu „twin tower”. Posiada on osiem wysokiej jakości rurek cieplnych o grubości 6 mm każda, aby szybko i skutecznie rozproszyć ciepło procesora.

Skuteczność Arrowa TR4 sięga 320 W, a kompatybilność objęła wszystkie popularne podstawki. W celu zwiększenia wydajności radiatora, rury grzewcze są przylutowywane do większej części podstawy co gwarantuje optymalny transfer ciepła. Dodatkowo, aby ochronić go przed korozją, rury cieplne i podstawa są pokryte niklem.

Dane techniczne

Nazwa: Chłodzenie Thermalright Silver Arrow TR4

Kod producenta: 100700418

Kod EAN: 0814256001373

Typ łożyska: dwa łożyska kulkowe

Moc chłodzenia: 320 Wat

Specyfikacja radiatora:

• Wymiary: L154 mm x W103 mm x H163 mm

• Waga: 905g

• Rurki cieplne: 6 mm x 8 jednostek

• Fin: T = 0,4 mm

• Materiał: C1100 czysta niklowana miedź

Specyfikacja wentylatora TY-143:

• Wymiar: 152 mm x 140 mm x 26.5 mm

• Waga: 170g

• Prędkość znamionowa: 600 - 2500 obrotów na minutę

• Poziom hałasu: od 21 do 45 dBA

• Przepływ powietrza: 31,4 ~ 130CFM

• Złącze: 4-stykowe (złącze wentylatora PWM)

Przypuszczalna cena detaliczna: 345 zł brutto