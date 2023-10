CHIEFTEC prezentuje nową serię zasilaczy ATMOS

Tajwańskie przedsiębiorstwo rozpoznawane i cenione na całym świecie za sprawą wysokiej jakości sprzętu komputerowego, prezentuje nową serię zasilaczy ATX 3.0 o nazwie ATMOS z obsługą PCIe Gen5.

Nowa seria zasilaczy ATMOS



Seria CHIEFTEC ATMOS to nowe zasilacze ATX 3.0, zapewniające obsługę interfejsu PCIe Gen5 i charakteryzujące się certyfikatem wydajności 80 PLUS Gold, poświadczającym wyjątkową sprawność tych modeli.

Seria ATMOS charakteryzuje się najnowocześniejszą konstrukcją techniczną, w tym pełnomostkowym konwerterem SRC z technologią DC-DC i japońskimi kondensatorami zapewniającymi najwyższą trwałość i stabilność.

Zasilacze otrzymały także cichy 135 mm wentylator FDB, który optymalizuje pracę, zapewniając równowagę pomiędzy chłodzeniem i hałasem przy doskonałej wytrzymałości. Tryb ECO umożliwia z kolei pracę bez wentylatora przy niskim obciążeniu, pozwalając cieszyć się bezgłośnym użytkowaniem.

CHIEFTEC zastosował również liczne technologie zabezpieczające nowe zasilacze, w tym:



● AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora)

● OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe)

● OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem)

● OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe)

● SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

● SIP (ochrona przed prądami udarowymi)

● UVP (zabezpieczenie zbyt niskim napięciem)

● OCP (zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe)



Ceny i dostępność



W ramach nowej serii zasilaczy CHIEFTEC dostępne są dwa modele: CPX-750FC i CPX-850FC o maksymalnej mocy do odpowiednio 750 W i 850 W. Oba dostępne będą na polskim rynku w drugiej połowie października, a ich sugerowane ceny producenta to odpowiednio 499 zł i 549 zł.



Nowe zasilacze Chieftec, w tym również z serii ATMOS, objęte są przedłużonym 5-letnim okresem gwarancyjnym, który odzwierciedla zaufanie firmy do trwałości oferowanych produktów. Użytkownicy mogą więc skupić się na tym, co najważniejsze, czyli pracy, grach lub kreatywnych zastosowaniach swoich komputerów.