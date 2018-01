CES 2018: Western Digital zaprezentował najmniejszą na świecie pamięć USB 1 TB

Podczas tegorocznych targów elektroniki użytkowej Consumer Electronics Show 2018, Western Digital zaprezentowało nowe i przełomowe rozwiązania konsumenckie – w tym m.in. najmniejszą na świecie pamięć USB 1TB, aktywowany głosowo system strumieniowego przesyłania multimediów za pośrednictwem popularnych urządzeń Smart Home oraz serię wydajnych przenośnych dysków SSD – nowe ultramobilne, bezprzewodowe i pojemne rozwiązania do przechowywania danych bazujące na technologii flash. Nowości oferowane pod markami SanDisk® oraz WD® pozwolą użytkownikom wygodnie i bezpiecznie przechowywać cyfrowe wspomnienia.

Smartfony, drony, kamery sportowe i gogle wirtualnej rzeczywistości (VR) pozwalają robić doskonałe zdjęcia czy rejestrować ważne wydarzenia, do których użytkownicy chcą mieć dostęp i którymi chcą dzielić się z przyjaciółmi. Nowoczesne aparaty z wielomilionowymi matrycami i szerokokątnymi obiektywami, wideo 8K, łączność 5G, VR, rzeczywistość rozszerzona (AR) i streaming wideo napędzają zapotrzebowanie na ogromną pojemność bibliotek multimediów. W rezultacie konsumenci szukają łatwiejszych sposobów na przechowywanie, szybki dostęp i proste dzielenie się swoimi zdjęciami czy wideo.



"Nasze życie jest coraz bardziej wzbogacane obrazami, filmami, muzyką. Od rodzica filmującego szkolny recital na smartfonie po użytkownika drona lub profesjonalnego fotografa. Nasza gama rozwiązań konsumenckich ma na celu pomóc każdemu zachować swoje dane, zapewnić wygodny dostęp do nich oraz możliwość łatwego dzielenia się swoim cyfrowym światem" – wyjaśnia Dinesh Bahal, wiceprezes ds. Zarządzania produktami, Client Solutions, Western Digital

Na targach CES 2018 firma Western Digital zaprezentowała swoje najnowsze rozwiązania dla użytkowników poszukujących miejsca na swoje dane, w tym:

- Kontynuując tradycję dokonywania przełomów technologicznych, Western Digital zaprezentowało przyszłość technologii storage – wprowadzając najmniejszą na świecie pamięć USB o pojemności 1 TB*, wyposażoną w wydajne złącze USB Type-C i mogącą przechowywać ogromne ilości danych pomimo bardzo niewielkich gabarytów. Nowością jest również najmniejsza na świecie pamięć USB o pojemności 256 GB – nowy SanDisk Ultra Fit™ USB 3.1 Flash Drive, czyli miniaturowa pamięć USB, która ułatwia przechowywanie na notebookach, tabletach, telewizorach, konsolach czy w samochodowych systemach audio większej liczby plików audio, wideo, zdjęć lub gier. Dzięki pojemności na poziomie 256GB możliwe jest zapisanie ogromnej kolekcji multimediów – na nowym dysku można zapisać np. 14 tys. zdjęć, 10 godzin materiału wideo w rozdzielczości HD, do 16 tys. utworów audio… i wciąż mieć do dyspozycji 64 GB przestrzeni na inne pliki.

- dla profesjonalnych fotografów i entuzjastów dronów, którzy potrzebują trwałych i wydajnych rozwiązań do przechwytywania danych, firma Western Digital przygotowała dwa przenośne dyski SSD. Pierwszy z nich - WD My Passport Wireless SSD – oferuje funkcję kopiowania zawartości karty flash jednym przyciskiem (co pozwala na wygodne edytowanie i udostępnianie np. materiałów z sesji w terenie) oraz umożliwia bezpośredni dostęp do dysku zewnętrznym aplikacjom do edycji multimediów (np. FiLMiC Pro oraz LumaFusion). Drugą nowością jest super szybki SanDisk Extreme Portable SSD – idealny do zapisywania i edycji zdjęć oraz filmów w wysokiej rozdzielczości.

- nowe, aktywowane głosowo funkcje streaming wideo za pośrednictwem urządzeń Smart Home. My CloudTM Home umożliwia użytkownikom łatwe zapisywanie, przechowywanie i organizowanie wszystkich multimediów w jednym miejscu. W systemach Smart Home urządzenie My Cloud Home może teraz współpracować z popularnymi urządzeniami obsługującymi usługi Amazon Alexa, co oznacza, że użytkownicy mogą korzystać ze swoich kolekcji multimediów używając komend głosowych. Aplikacja My Cloud Home współpracuje również z Google® Chromecast™, co pozwala na strumieniowe przesyłanie domowych nagrań, programów TV czy filmów bezpośrednio do obsługującego Chromecast telewizora smart†.

Western Digital oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań, które pomagają ludziom w przechowywaniu, archiwizowaniu i zarządzaniu dokumentami oraz plikami multimedialnymi. Aby uzyskać więcej informacji, na temat nowych produktów odwiedź nasze strony internetowe: WD i SanDisk.