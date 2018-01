CES 2018: Cooler Master zaprezentował M800 Gaming Series

Dziś w Las Vegas, 9 stycznia 2018, podczas targów CES, Cooler Master zaprezentował nową rodzinę urządzeń: M800. W jej skład wchodzą klawiatury MK850 i MK851, słuchawki MH850, mysz MM830 oraz podświetlaną diodami RGB podkładkę MP860. Przyjrzyjmy się bliżej nowościom Cooler Mastera.

Rodzina M800 wykorzystuje szereg technologii takich jak Aimpad™, Focus FX czy ukryty w obudowie D-Pad, by zapewnić jak najlepsze wrażenia z gry. “Urządzenia M800 uosabiają to, co najlepsze z najlepszych. Staramy się podnieść poprzeczkę oferując wyjątkowe technologie, takie jak Aimpad™, ale też dbając o nietuzinkowy design, by zapewnić pełne poczucie przyjemności z gry” powiedział Bram Rogers, Senior Product Marketing Manager firmy Cooler Master.

Klawiatury MK850 i MK851

Wśród nowości tajwańskiego producenta debiutują dwie klawiatury: MK850 oraz wyposażona w technologię Aimpad™ MK851. Cooler Master, by ulepszyć precyzję sterowania, dodał pełną, analogową kontrolę dla ośmiu klawiszy (w tym oczywiście WASD). Tym samym udało się zapewnić bardziej dokładne kontrolowanie ruchu pojazdów i postaci w grach. Dlaczego to takie wyjątkowe? Normalnie klawisze na komputerowych klawiaturach działają na zasadzie zero-jedynkowej. Klawisz może być przyciśnięty, lub nie. Kiedy jednak aktywujemy Aimpad™ na nowym MK851, wybrane klawisze działają jak pedał gazu w samochodzie. To jak intensywnie przyciśniemy klawisz ma znaczenie. Daje to płynność sterowania niemożliwą do uzyskania w normalnych klawiaturach. Z racji dość niezwykłej natury MK851, Cooler Master będzie oferował ten model wyłącznie z przełącznikami czerwonymi Cherry MX. W pozbawionym technologii Aimpad™ modelu MK850 do wyboru będą Cherry MX niebieskie lub brązowe. Obie klawiatury posiadają metalową płytę wzmacniającą konstrukcję, przyciski multimedialne, ponadto oferują obsługę makr, oparcie dla nadgarstków oraz dwa pokrętła, działające wspólnie z innymi urządzeniami z nowej serii produktów.

Szybka reakcja, ukryty D-Pad: mysz MM830

Cooler Master w nietypowy sposób podszedł też do budowy myszy gamingowej, oznaczonej numerem MM830. Model ten ma bowiem wbudowany D-Pad. Cztery zintegrowane ze sobą przyciski o niskim skoku działają jak znana z padów gamingowych metoda sterowania. Znajdują się one pod kciukiem, dając tym samym wygodną i szybką kontrolę graczowi. Według producenta to rozwiązanie znakomite dla miłośników gier MMO, w których dzięki MM830 będzie można sterować ruchem postaci wyłącznie kciukiem. Oczywiście przyciski D-Pada można przypisać konkretnym funkcjom w grze, więc jest to też bardzo przydatna opcja dla graczy spędzających czas przy tytułach typu MOBA. Dołączone oprogramowanie pozwala także na zaprogramowanie działania podświetlenia RGB, jego barwy i efektów oraz funkcjonowania charakterystycznego dla serii M800 pokrętła. MM830 zamknięta jest w solidnej obudowie wzbogaconej o wyświetlacz OLED o rozdzielczości 96x94 piksele. Za precyzję działania odpowiada sensor optyczny Pixart 3360. Maksymalna rozdzielczość to aż 24 000 dpi.

MH850. Słuchawki, które pozwolą usłyszeć więcej

Nowy headset oznaczony jako MH850 powinni docenić szczególnie miłośnicy gier FPS. Słuchawki te mogą działać w dwóch trybach. Przy włączonym Focus FX wysokie i średnie tony zostają odizolowane, dzięki czemu lepiej słychać kroki, dźwięk otwieranych drzwi lub przeładowywanej broni. Wyłączenie Focus FX skutkować będzie pełną paletą brzmienia, w tym soczystymi basami, zapewniając bardziej realistyczne odczuwanie gry. MH850 posiadają wyłożone tkaniną i skórą nauszniki, zapewniające komfort grania. Kable, USB typu C oraz 3,5 mm audio, są odłączane. Podobnie zresztą jak mikrofon, umieszczony na elastycznym wysięgniku. Ponieważ nowe słuchawki to pełnoprawny członek rodziny M800, także i tu nie mogło zabraknąć charakterystycznego „pokrętła” sterującego, umożliwiającego np. sterowanie podświetleniem RGB. Mobilni gracze docenią też fakt iż MH850 są składane, co ułatwia ich przenoszenie.

MP860. Podkładka z bogatym podświetleniem.

Cooler Master uzupełnia rodzinę M800 o podkładkę MP860 oferującą podświetlenie RGB. Nie jest to jednak zwyczajna podkładka pod mysz. Z jednej strony znajduje się gładka, twarda powierzchnia, ułatwiająca prowadzenie myszy przy dynamicznym graniu, z drugiej jest natomiast miękka, sprzyjająca codziennym zadaniom.