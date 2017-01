CES 2017: Genesis prezentuje nowe produkty

Choć nowy rok dopiero się rozpoczął, to branża technologiczna nie lubi odpoczynku. Dlatego już w pierwszym tygodniu stycznia startują targi CES 2017, na których pojawi się m.in. Genesis.

W trakcie targów Genesis zaprezentuje także swoje nowe produkty – wśród nich znajdzie się m.in. Mouse Bungee VANAD750, czyli urządzenie wydłużające żywotność kabla od myszki. Producent pokaże także głośniki Helium600. CES 2017 to również okazja do pochwalenia się nowym nazewnictwem produktów - to odnosi się do pierwiastków chemicznych.

CES 2017 to jedne z największych targów technologicznych na świecie, a obecni tam wystawcy jak zawsze zaprezentują nowinki ze świata IT. Jeśli ktoś chce współtworzyć lub chociaż orientować się w obecnych trendach, a także zobaczyć, jak będzie wyglądać w tym względzie przyszłość, ten musi z uwagą śledzić targi.

Impreza odbędzie się w dniach od 5 do 8 stycznia b.r. w Las Vegas. Genesis będzie można znaleźć na stoisku nr 35277.