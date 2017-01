CES 2017 – ROCCAT prezentuje nowe, innowacyjne technologie

ROCCAT, czołowy producent peryferii komputerowych na świecie, rozpoczyna rok 2017 od przedstawienia graczom całej palety rewolucyjnych technologii. Już pojutrze, dnia 5 stycznia, podczas tegorocznych targów Consumer Electronics Show w Las Vegas Convention Center ROCCAT zaprezentuje: nowoczesny sensor optyczny, trzy nowe myszki i pierwszą klawiaturę wyposażoną w pionierską technologię opracowaną przez niemieckiego producenta.

Technologia Owl-Eye

Sensor optyczny Owl-Eye stworzono przy współpracy z firmą Pixart, czyli czołowym producentem sensorów optycznych. Technologia ta oferuje przełożenie ruchów gracza z dokładnością jeden do jednego, co skutkuje maksymalną kontrolą kursora w grach. Niemiecki producent wkrótce wprowadzi na rynek trzy myszki wyposażone w sensor Owl-Eye: Leadr, Kone EMP i Kone Pure 2017.

ROCCAT Leadr to pierwsza na świecie myszka bezprzewodowa posiadająca zalety, którymi do tej pory charakteryzowały się wyłącznie produkty wyposażone w kabel – znakomitą wydajność i nadzwyczajną szybkość działania. Leadr gwarantuje rozgrywkę bez opóźnień, a także stałe i dokładne śledzenie ruchów grającego. Dzięki stacji dokującej i kablowi do szybkiego ładowania, ROCCAT podnosi poprzeczkę dla konkurencji na rynku myszek bezprzewodowych.

Drugi produkt wyposażony w Owl-Eye to ROCCAT Kone EMP. Następca kultowego modelu Kone, w połączeniu z wyjątkowymi zaletami innowacyjnego sensora, dostarczy potężną broń dla graczy o średniej i masywnej budowie dłoni.

Trzecim gryzoniem, który niemiecki producent wystawi na tegorocznych targach elektronicznych w Las Vegas, jest ROCCAT Kone Pure 2017. Przy wadze wynoszącej zaledwie 88 gramów i w połączeniu z technologią Owl-Eye, myszka oferuje wyjątkowo precyzyjne i lekkie rozwiązanie dla graczy o mniejszych dłoniach.

Technologia czuła na dotyk – Force FX

Niemiecki producent oferuje użytkownikom kompleksowe rozwiązania tworzące cały eko-system gracza. Force FX to nowa, opatentowana przez inżynierów ROCCAT, technologia, która ponownie zdefiniuje doświadczenia płynące z użytkowania klawiatury i kontroli przycisków. Dzięki specjalnej warstwie chemicznej, modyfikującej przewodnictwo elektryczne pod strefą QWEASD, zmniejszono do minimum czułość nacisku w klawiaturach wyposażonych w membranowe przełączniki. Nowa technologia ROCCAT została zaimplementowana w klawiaturze Isku+ Force FX, która stanie się następcą cenionego i popularnego modelu Isku FX. Pomimo konieczności wprowadzenia wielu zmian na etapie produkcji, cena Isku+ w wersji Force FX pozostanie bez zmian.

Więcej dokładnych informacji na temat myszek wyposażonych w technologię Owl-Eye oraz klawiatury Isku+ Force FX znajdziecie na stronach producenta.