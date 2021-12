Cenione modele routerów TP-Link na kartę SIM w ofercie Play

Popularne i cenione routery TP-Link Archer MR600 oraz TL-MR6400 pod koniec listopada znalazły się w ofercie sieci Play. Nieskomplikowana konfiguracja i łatwość użytkowania sprawią, że modele te zadowolą każdego użytkownika, potrzebującego szybkiego Internetu LTE i stabilnego zasięgu WiFi.

Archer MR600 to dwupasmowy, bezprzewodowy router, obsługujący LTE cat. 6 z technologią Carrier Aggregation i zapewniający prędkość transferu LTE sięgającą do 300Mb/s. Router może stanowić główne łącze internetowe w domu lub gdziekolwiek zabierzemy go ze sobą – wystarczy włożyć do wbudowanego slotu kartę SIM i w dowolnym miejscu oglądać filmy w jakości 4K, pobierać duże pliki lub grać online. Stabilność i wydajność połączeń gwarantują dwie odkręcane anteny 4G LTE. Urządzenie rozgłasza sieć WiFi w standardzie 802.11ac o prędkościach do 1167 Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 867Mb/s w paśmie 5GHz i do 300Mb/s w paśmie 2.4Ghz). Archer MR600 oferuje także wydajne połączenia kablowe dla urządzeń niewyposażonych w kartę sieciową WiFi, dzięki czterem gigabitowym portom Ethernet, z których jeden to wymienny port LAN/WAN.

Drugi router od TP-Link, który znalazł się w ofercie Play to TL-MR6400. Urządzenie to jest jednym

z najbardziej popularnych i cenionych routerów LTE TP-Link. Wyposażono je w modem LTE cat. 4

o prędkości pobierania do 150 Mb/s oraz jednozakresowe WiFi o prędkości transmisji do 300 Mb/s. Posiada cztery porty LAN, dzięki czemu możemy podłączyć do Internetu również urządzenia niewyposażone w kartę sieciową WiFi, takie jak np. komputer stacjonarny, NAS czy telewizor. Podobnie jak w modelu Archer MR600 jeden port routera to wymienny port LAN/WAN. Także ten model posiada dwie odłączalne anteny 4G LTE.

Dzięki dedykowanej, dostępnej w języku polskim aplikacji TP-Link Tether konfiguracja obu routerów jest szybka, intuicyjna i nie przysporzy kłopotu nawet najmniej zaawansowanym technologicznie użytkownikom.

Zarówno Archer MR600 jak i TL-MR6400 są dostępne we wszystkich ofertach Internetu bezprzewodowego w Play, w ramach umowy abonamentowej zawartej na 24 miesiące oraz w ramach kontraktu ratalnego (umowa na 24 miesiące i 36 rat na urządzenie). Podpisując umowę oba modele można nabyć już za 1 zł na start. Do routerów LTE klienci Play mogą dobrać dostępne w ofercie systemy Mesh Deco E4 lub Deco M4 albo wzmacniacze sieci Wi-Fi TP-Link RE200 (zestawy te dostępne są tylko w kontraktach na 24 miesiące). Routery można także nabyć w salonach Play oraz na stronie bez umowy z operatorem. TP-Link TL-MR6400 kosztuje 319 zł, natomiast Archer MR600 jest oferowany za 599 zł. Obydwa urządzenia są objęte 3-letnią gwarancją producenta.