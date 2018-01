CANVIO Portable Hard Drives od Toshiby

Toshiba Electronics Europe GmbH zaprezentowała najnowsze wersje przenośnych dysków twardych z popularnej serii Canvio stworzonej z myślą o użytkownikach indywidualnych. Łącząc praktyczne funkcje z nowoczesnym, designem smukłe modele CANVIO PREMIUM, ADVANCE i BASICS stanowią jednolitą, odświeżoną rodzinę produktów o pojemnościach: 500GB[1] [2], 1TB, 2TB i 3TB.

Wykorzystanie 1TB technologii talerzowej Toshiba pozwala tworzyć dyski low profile – wszystkie 2TB wersje nowych modeli CANVIO są węższe od swoich poprzedników.

Seria CANVIO PREMIUM to wszechstronna łączność w pięknych aluminiowych obudowach z ciętymi diamentowo krawędziami. Wąskie i smukłe urządzenia są dostępne w kolorach srebrny metalik i grafitowy metalik wraz pokrowcem i przejściówką USB typu-A na USB Typu-C[3], którą można je połączyć z każdym urządzeniem od notebooka do najnowszego typu desktopa. Dodatkowo, modele PREMIUM oferują Toshiba Storage Backup Software i Storage Security Software ułatwiające sprawne tworzenie kopii zapasowej cennych danych oraz zabezpieczanie jej hasłem. 2TB urządzenia PREMIUM mają jedynie 13,5 mm grubości – są o 5,5 mm węższe od swoich poprzedników.

Seria CANVIO ADVANCE jest dostępna w czterech kolorach: czarnym, białym, niebieskim i czerwonym z błyszczącym wykończeniem. 2TB urządzenia mają 14,5 mm grubości – są o 5,5 mm węższe od poprzedzającego je modelu CANVIO CONNECT II. Modele ADVANCE są dostępne z Toshiba Storage Backup Software i Storage Security Software.

Odświeżona seria CANVIO BASICS obejmuje podstawowy 2,5” przenośny dysk twardy przydatny do wszelkiego rodzaju przechowywania – od danych komputerowych po zdjęcia. Model jest preformatowany do komputerów z systemem Windows[4] i gotowy do użycia natychmiast po wyjęciu z pudełka. Dyski CANVIO BASICS są dostępne w pojemnościach 500GB, 1TB i 2TB. Charakteryzują się minimalistycznym designem, gładką i matową obudową. Mają 14mm grubości.

„Toshiba nieustannie pracuje, by dostarczać swoim klientom coraz lepsze, bardziej kompaktowe i wydajne urządzenia potrafiące sprostać rosnącym wymaganiom cyfrowego świata” – mówi Noriaki Katakura, General Manager HDD Business Unit, Toshiba Electronics Europe GmbH.- „Przekroczyliśmy kolejną granicę – technologia talerzowa Toshiba 1TB pozwala tworzyć węższe i wygodniejsze w użyciu modele CANVIO o większych pojemnościach”.

Modele CANVIO łączą formę z funkcjonalnością oferując pojemność, łatwy backup i bezpieczeństwo w pięknych, wąskich obudowach.

Jak wspomniano wcześniej, dla modeli ADVANCE i PREMIUM jest dostępne oprogramowanie Toshiba Storage Backup Software umożliwiające sprawne tworzenie kopi zapasowych z opcją jego zaplanowania. Nowe oprogramowanie Toshiba Storage Security Software ułatwia tworzenie hasła zabezpieczającego dane przed nieuprawnionym dostępem.

Nowe modele CANVIO będą dostępne w lutym 2018 r. Informacje na temat konsumenckich dysków HDD Toshiba można znaleźć pod adresem https://www.toshiba-storage.com.