BOOMSTER – nowa odsłona ikonicznego głośnika od Teufel

Teufel prezentuje nową generację swojego najpopularniejszego głośnika Bluetooth – BOOMSTER. Urządzenie łączy w sobie zalety sprzętu mobilnego oraz domowego zestawu audio.

Moc zestawu audio w mobilnej konstrukcji

BOOMSTER to przenośny głośnik o mocy wyjściowej aż 42W. W nowej wersji wyposażony jest w duży subwoofer typu frontfire, który w przeciwieństwie do poprzednich modeli, nie jest już widoczny. Dodatkowo przetwornik basowy wspierany jest przez dwie membrany pasywne. Nowością jest zintegrowana technologia Dynamore® pozwalająca użytkownikowi cieszyć się szerszą i wzmocnioną sceną dźwiękową. Wysoką jakość muzyki przesyłanej bezprzewodowo zapewnia technologia Bluetooth w standardzie 5.0 z aptX. BOOMSTER odtwarza również radio FM oraz DAB+, a dla optymalnego odbioru sygnału został wyposażony w antenę teleskopową. Aby zwiększyć komfort sterowania do zestawu dołączony jest również pilot. Wszystkie informacje wyświetlane są na czytelnym wyświetlaczu LED znajdującym się za przednim panelem.

W domu i w plenerze

BOOMSTER to propozycja dla osób poszukujących sprzętu audio, który sprawdzi się zarówno jako nagłośnienie domowe jak i zewnętrzne. Zintegrowany akumulator w BOOMSTER pozwala na ponad 18 godzin odtwarzania muzyki. Dzięki wygodnemu uchwytowi, głośnik może być łatwo przenoszony między pokojami lub zabrany na wycieczkę. Urządzenie zamknięte jest w solidnej obudowie, zapewniającej odporność na zabrudzenia oraz zachlapania, zgodną z normą IPX5. Dodatkowo głośnik jest wyposażony w wyjście USB-A z funkcją powerbanku (5V, 2A).

Funkcjonalność chodzi parami

Użytkownicy nowej propozycji od Teufela mogą cieszyć się prawdziwym dźwiękiem stereo, dzięki możliwości parowania dwóch BOOMSTERów w systemie True Wireless Stereo. Dodatkowo głośnik obsługuje funkcję Multipoint, dzięki której do jednego urządzenia jednocześnie mogą zostać podłączone dwa smartfony.

Cena i dostępność

Teufel BOOMSTER jest już dostępny w cenie 1699 zł w dwóch wersjach kolorystycznych – Night Black i Sand White, na stronie teufelaudio.pl