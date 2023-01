Bonusy w slotach online – jak działają?

W sieci znaleźć można tysiące slotów online. Wyróżnia je nie tylko oprawa graficzna czy tematyka, ale również przebieg rozgrywki czy możliwe do uruchomienia bonusy. Ich rodzaje skategoryzować można na kilka głównych grup, jednak praktycznie w każdym pojedynczym slocie działają one trochę inaczej – różni się sposób ich uruchamiania czy konkretna wartość bonusu.

Jak wywołać bonusy w slotach? Symbole i ich działanie

Bonusy w slotach najczęściej uruchamia się poprzez odnalezienie w polu gry konkretnych symboli. Dokładne działanie poszczególnych ikon z łatwością znaleźć można w instrukcji obsługi, która dostępna jest w praktycznie każdym slocie.

Jednym z najważniejszych symboli w wielu grach jest Scatter. To właśnie ten rodzaj symbolu odpowiada za uruchomienie bonusów, takich jak free spiny czy re-spiny. Popularne w wielu slotach, dostępnych na stronach, takich jak SyndicateCasino, jest również premiowanie układów ze Scatterami w roli głównej. Oznacza to, że poza konkretnym bonusem, gracz otrzyma również nagrodę pieniężną, związaną z ułożeniem zwycięskiej kombinacji z tym symbolem.

Drugim z często pojawiających się symboli jest Wild. Ten nieco rzadziej przypisany jest do konkretnych wydarzeń, a najczęściej jest po prostu formą nieco mniej widzialnej premii. Wildy mogą bowiem zastępować wszystkie inne symbole, dostępne w grze. Jeśli zatem dany układ został na planszy przerwany przez Wilda, zostanie on zaliczony jako zwycięski.

Najczęściej spotykany bonus, czyli free spiny

Jednym z najczęściej spotykanych bonusów w slotach online są free spiny, czyli darmowe obroty. Te uruchamiane przez konkretne symbole, takie jak wcześniej wspominane Scattery. W zależności od tego, jaką ich ilość gracz odnajdzie w polu gry, taką ilość darmowych obrotów otrzyma. Próby bez opłat przyjmują wartość zakładu, który postawiony był podczas wylosowania bonusu.

Free spiny to dobry sposób na zgarnięcie nieco wpływów do depozytu bez wykosztowania się na zawierane zakłady. W zależności od konkretnego slota, darmowych obrotów może być od kilku, nawet do kilkudziesięciu! Co ciekawe, znajdą się również gry, których kumulacja free spinów opiewa na ponad 100. Oczywiście ich uruchomienie nie jest łatwe i zdarza się stosunkowo rzadko.

Mnożniki, przybierające różne formy

Na drodze slotowego gracza często pojawiają się też mnożniki. Ich forma oraz wysokość jest jeszcze bardziej zróżnicowana! Gry przybierają różne formy naliczania mnożnika. Niekiedy otrzymuje się go za serię zwycięskich kombinacji, a innym razem jako nagrodę wylosowaną w specjalnym kole fortuny. Czasem są one również dodatkiem do darmowych obrotów i są ściśle powiązanie z ich ilością.

Oczywiście im większy mnożnik tym lepiej, jednak warto zauważyć, że nawet najmniejsza jego wartość to już podwojenie wygranej! Trudno zatem sobie wyobrazić wygrane, które ubogacane są mnożnikami x50 czy nawet x100. Oczywiście, podobnie jak w przypadku dużej ilości free spinów, również wysokie mnożniki nie trafiają się zawsze.

Rozszerzające się rolki

Bonusem, który spotkać można przede wszystkim w nieco bardziej zaawansowanych produkcjach, jest rozszerzające się pole gry. Wraz z kolejno odnajdywanymi, zwycięskimi kombinacjami, przed graczem otwierają się wrota do kolejnych rolek losujących.

Zwiększenie liczby symboli to oczywiście zwiększenie szans na wygrane, poprzez zupełnie nowe układy wygrywające. Rozszerzone pole gry pozwala też układać silniejsze kombinacje, składające się z większej ilości elementów.

Tryb gamblingowy

Niektórzy producenci bardzo upodobali sobie tryb gamblingowy, który niejako zastępuje bonus, związany z mnożnikami. Po ułożeniu zwycięskiej kombinacji, gracz zostaje zapytany o to, czy chce wziąć udział w zabawie, mogącej pomnożyć jego wygraną.

Tryb gamblingowy polega na odgadnięciu, który z dwóch symboli pojawi się jako kolejny. Jeśli mu się uda – nagroda, którą przed chwilą zdobył za ułożenie zwycięskiej kombinacji, zostaje podwojona. Niestety, jeśli jego przewidywanie będzie błędne – straci całą kwotę.

W niektórych grach tryb gamblingowy może trwać nawet kilka lub kilkanaście rund. Oznacza to, że finalnie wygrana może zostać naprawdę znacząco powiększona. Oczywiście obarczone jest to sporym ryzykiem, jednak jak mawia stare porzekadło: kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana!