Bombowe słuchawki B1 od Sharkoon

W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że pragniemy wszystko rzucić, położyć się na łóżku i włączyć swoją ulubioną muzykę. Ma być wtedy totalny relaks i nic więcej. Nie chcemy w takim momencie słyszeć kogoś nadającego z rodzinki, czy sąsiada znowu wbijającego gwoździe czy hałasu z ulicy. Tylko my i nasza muzyka, która dodaje nam energii i sił, aby osiągnąć nowy cel czy zmotywować się do walki przed ważnym meczem. Wszystko brzmi idealnie, ale słuchawki które konkretnie wyciszają hałas z zewnątrz i jeszcze do tego dobrze odwzorowują muzykę kosztowały zawsze za dużo dla normalnego człowieka. Niemiecki Sharkoon wyczuł tutaj spisek i stwierdził, że highendowe headsety wcale nie muszą kosztować gigantycznej sumy. Rozebrali oni na części pierwsze wszystkie drogie i polecane słuchawki na rynku i zebrali to co najlepsze w całość pod nowym model B1.

Co ciekawe, najwięcej czasu inżynierowie i projektanci spędzili przy piekielnie dużych nausznikach i odpowiednim pałąku. Wszystko to w jednym celu – wyciszyć hałas z zewnątrz, a przy okazji nie dawać nadmiernego nacisku na naszą głowę. Pałąk jest wyścielany specjalnym materiałem, na który jest nałożona skóra syntetyczna. Miękkie nauszniki mają więcej pianki i więcej miejsca na nasze uszy niż jakiekolwiek inne porównywalne słuchawki. Całość wygodna na tyle, aby nawet zapaleni gracze na lan party po wielu godzinach potyczek ściągając je stwierdzali tylko jedno zdanie – to są najlepsze słuchawki na świecie.

Tak, wspominamy tutaj o graczach, bo Sharkoon B1 to słuchawki z highendowym mikrofonem, który podobny i to sam osobno niektórzy producenci sprzedają za niemałą sumę. Mowa tutaj o mikrofonie jednokierunkowym i to z filtrem POP, który jest normalnie używany tylko w studiach nagraniowych. Trzymając na głowie niemieckie B1 mamy w tym momencie pewność, że tylko nasz głos będzie przesyłany dalej, a nie na przykład siostry która weszła do naszego pokoju i marudzi, że wyłączyłeś WiFi w chacie na czas ważnego meczu. Filtr POP natomiast eliminuje wyskakujące szumy, z którymi mamy do czynienia gdy w czasie mówienia czy śpiewania za dużo powietrza z naszych ust leci na mikrofon.

Wszystko to brzmi, jakby słuchawki miały kosztować niebotyczną sumę. Na szczęście misja firmy Sharkoon jest od zawsze taka sama – niemiecka jakość w normalnej cenie. Sugerowana kwota za Sharkoon B1 w Polsce wynosi 269zł brutto.



Dane techniczne:

Nazwa: Słuchawki z mikrofonem Sharkoon B1

Kod EAN: 4044951018314

Kolor: Czarny

Typ: Stereo

Budowa: Nauszne

Podłączenie: Jack 4-pinowy lub Stereo Jack

Wbudowany pilot na kablu: Tak

Waga słuchawek bez kabla: 320g

Waga opakowania: 1.13kg

Specyfikacja słuchawek:

Membrany: 40mm

Impedancja: 32 Ohm

Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20.000 Hz

Czułość: 103dB -+ 3dB

Maksymalna moc: 100 mW

Regulacja głośności: przez pilota na kablu

Specyfikacja mikrofonu:

Typ: Jednokierunkowy

Imperancja: 2.2 kOhm

Pasmo przenoszenia: od 50 Hz do 10.000 Hz

Czułość: -40 dB -+ 2 dB

Odpinany mikrofon: Tak

Regulowany mikrofon: Tak

Wysokiej jakości filtr POP: Tak

Półprzeźroczysty materiał akustyczny: Tak

Wyciszenie mikrofonu: przez pilota na kablu

Okablowanie:

Typ: modularny odpinany

Podstawowa długość kabla:

1x 3.5mm Stereo Jack TRRS 4-pin: 110cm

Całkowita długość kabla:

2x 3.5mm Stereo Jack: 255cm

Wyjście TRRS na pojedyńczy jack: CTIA

Kompatybilność:

- Komputery stacjonarne i starsze laptopy

- Tablety, smartfony, odtwarzacze MP3, nowsze laptopy (pojedyńczy jack TRRS)

- PlayStation 4

- XBox One

Cechy dodatkowe:

- Słuchawki zaprojektowane od podstaw w Niemczech

- Studyjny odpinany mikrofon jednokierunkowy z filtrem POP

- Pozłacane końcówki wtyczek w celu zmniejszenia zakłóceń

- Możliwość podłączenia słuchawek do każdego standardowego sprzętu

- Dołączone twarde etui do transportu słuchawek

Sugerowana cena detaliczna: 269 zł brutto

Dostępność: już w Polsce