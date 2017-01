Bluboo Maya Max z 6" ekranem za jedyne 132,99 dolarów

Trwa w najlepsze wyprzedaż smartfonów Bluboo w sklepie GearBest. Wczoraj pisaliśmy o okazyjnej cenie modelu Bluboo Dual, a dzisiaj powiemy Wam kilka słów o innym, większym produkcie, który także jest znacząco przeceniony.



Chodzi o Maya Max, który w Polsce w dniu premiery (wrzesień 2016 roku) kosztował 900 złotych. Wyposażony jest on w wyświetlacz o przekątnej 6-cali i rozdzielczości 720 x 1280 pikseli. Pod maską znajdziemy ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT6750 1,5 GHz z układem graficznym Mali-T860 MP2, 3GB RAM i 32GB pamięci wewnętrznej. Poza tym slot na karty microSD, aparat cyfrowy 13 MPix Sony IMX214, kamerkę z przodu 5 MPix, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, LTE Cat. 6, GPS z A-GPS i GLONASS oraz złącza: słuchawkowe 3,5 mm i USB Typu C. Mamy dostęp także do Dual SIM oraz czytnika linii papilarnych.



Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 6.0 Marshmallow i jest zasilana baterią o pojemności 4200 mAh. Cena w wyprzedaży to jedyne 132,99 dolarów (zamiast 185,86 dolarów).



Bluboo Maya Max - dane techniczne:

6-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD (720 x 1280 pikseli) z Gorilla Glass 4

8-rdzeniowy procesor MediaTek MT6750 z grafiką Mali T860MP2

3 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR3

32 GB miejsca na dane + czytnik kart pamięci microSD

kamerka 8 Mpix do wideorozmów i selfie

aparat fotograficzny Sony IMX214 13 Mpix z podwójną diodą doświetlającą LED

Wi-Fi

Bluetooth 4.0

GPS

modem LTE kat. 6

dual SIM

bateria o pojemności 4000 mAh

złącze USB C

Android 6.0 Marshmallow