Bluboo Dual - tani smartfon do zdjęć

Do polskich sklepów trafił smartfon Bluboo Dual, który będzie oferował podwójny aparat główny, dzięki czemu zapewni on lepszą głębię ostrości. Zastosowano tutaj obiektywy Sony, a jeden z nich jest szerokokątny i ma 13 MPix (f2.0), a drugi 2 MPix. Nie zabrakło także diody doświetlającej.



Na wyświetlaczem mamy kamerkę o rozdzielczości 8 MPix. Tutaj mamy funkcję identyfikacji osoby robiącej zdjęcie pod kątem płci i wieku. Na tej podstawie smartfon dobiera filtry np. rozjaśnia skórę, usuwa niepożądane elementy itd. Możemy także sami dodać okulary, opaskę czy kolczyk. Do dyspozycji użytkownika będzie także ekran 5,5 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli ze szkłem 2.5D, podwójny digitizer, czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A53 o taktowaniu 1,5 GHz, 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej, system operacyjny Android 6.0 Marshmallow, slot na microSD do 256 GB, czytnik linii papilarnych oraz bateria o pojemności 3000 mAh.



Cena Bluboo Dual wyniesie w Polsce 629 złotych.