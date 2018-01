Bloody prezentuje cztery mechaniczne klawiatury z podświetleniem RGB

Bloody, ceniona marka peryferii komputerowych, poszerza ofertę najszybszych gamingowych klawiatur mechanicznych o nowe modele z podświetleniem RGB – B930, B975, B810R oraz B820R. Technologia optycznych przełączników mechanicznych Light Strike aktywuje klawisze nawet o 30% wcześniej, a sygnał przesyłany jest aż 150 razy szybciej niż w klasycznych rozwiązaniach.

Wszystkie kolory tęczy

Najnowsze klawiatury Bloody oferują pełne, programowalne podświetlenie RGB wraz z animowanymi efektami. Możliwe jest stworzenie i zapisanie do 10 profili bazujących na 3 trybach iluminacji. Zachowane ustawienia można również przesyłać, dzieląc się nimi ze znajomymi. Możliwa jest także regulacja natężenia podświetlenia, jak i jego całkowite wyłączenie.

Wszystkie z zaprezentowanych urządzeń wyposażono w technologię pełnego N-Key Rollover. Oznacza to poprawną rejestrację każdego wciśnięcia, niezależnie od tego, ilu klawiszy jednocześnie użyjemy. Konstrukcje są również odporne na kurz i zachlapania, a pokryte nanopowłoką układy nie są podatne na korozję.

Cenione rozwiązania

Modele B810R i B820R to klasyczne pod względem designu mechaniczne klawiatury gamingowe za niewielką cenę. Wykorzystują one sprawdzone i docenione zarówno przez recenzentów, jak i graczy, mechaniczne przełączniki optyczne. Stosowano je wcześniej m.in. w myszkach Bloody, jak i popularnej klawiaturze B2278, która oferowała 8 przycisków LK. W nowych modelach tego ograniczenia nie ma – zarówno B810R, jak i B820R to konstrukcje w całości oparte o technologię Light Strike. Dodatkowo, B820R została wzmocniona przednim panelem wykonanym ze szczotkowanego aluminium.

Light Strike 3

Klawiatury Bloody B930 i B975 to pierwsze urządzenia w Polsce wyposażone w najnowszą, trzecią generację przełączników LK. Zachowują one wszystkie najważniejsze cechy poprzedników, włączając w to szybkość działania i wytrzymałość, oferując jednocześnie nowe usprawnienia. Technologia Light Strike Libra stabilizuje klawisze w jednej płaszczyźnie, dając użytkownikom większą kontrolę i zabezpieczając przed przypadkowymi wciśnięciami. LK Sound Creator to autorskie rozwiązanie, które niweluje zmiany brzmienia klawiszy wraz z ich zużywaniem, wytwarzając taki sam dźwięk po wciśnięciu ich po raz pierwszy, jak i po latach użytkowania.

Klawiatura B975 jest wyposażona w podkładkę pod nadgarstki, co – w połączeniu z wyprofilowanymi klawiszami – maksymalizuję wygodę pracy. B930 to z kolei konstrukcja kompaktowa, pozbawiona bloku numerycznego i idealna dla użytkowników posiadających niewiele miejsca na biurku.

Najnowsze klawiatury Bloody są już dostępne w wybranych sklepach ze sprzętem komputerowym w cenach 249 zł (B810R, B820R), 269 zł (B930) i 289 zł (B975)