BlackBerry Merkury - specyfikacja smartfona

Firma BlackBerry zaprojektowała w ostatnim czasie smartfona Merkury, który będzie ostatnim urządzeniem tego producenta. Za kolejne modele ma odpowiadać inny podmiot, jednak marka i oprogramowanie pozostanie ta sama.



Mercury to telefon z ekranem 4,5 cala typu dotykowego, klawiaturą fizyczną QWERTY, czytnikiem linii papilarnych, procesorem Snapdragon 625, 3 GB pamięci RAM i 32 GB miejsca na pliki. Do tego otrzymamy pojemną baterię 3400 mAh, aparat główny 12 MPix z sensorem Sony IMX378, który może nagrywać filmy w jakości 4K. To ten sam, który znajdziemy w smartfonach Google Pixel i Pixel XL. Aparat z przodu ma mieć 8 MPix i pozwoli na rejestrację filmów w 1080p. W środku ma znaleźć się sensor Samsung S5K4H8 lub Omnivision OV8856.



Cena telefonu nie została jeszcze ujawniona.