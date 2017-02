Biostar Racing GM5 - mysz dla graczy

Firma Biostar pokazała nowy model gryzonia dla graczy, który będzie miał oznaczenie Racing GM5 i ma być sprzedawany w przystępnej cenie. Urządzenie to wyposażono w czujnik optyczny PMW 3330 o rozdzielczości 7200 DPI i czasie reakcji 1000 Hz.



Sensor ten może śledzić ruch o prędkości do 150 IPS. Na pokładzie myszki znajdziemy osiem programowalnych przycisków, a dwa główne otrzymały przełączniki Omron, które wytrzymują do 50 milionów kliknięć. Nie zabrakło także teflonowych ślizgaczy i podświetlenia LED. Model ten został przygotowany nie tylko dla osób praworęcznych, bowiem dzięki symetrycznej budowie skorzystają z niego także oosby leworęczne. Wymiary myszy to 125 x 67.2 x 37.5 mm, a jej waga wynosi 130 gramów. Sprzęt łączy się z komputerem za pomocą wtyczki USB, która jest na końcu kabla 1,8 metra.



Biostar Racing GM5 kosztuje 39,99 dolarów.