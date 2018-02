Biostar H110MDE - nowa płyta główna mATX

Firma Biostar wprowadziła do sklepów nowy model płyty głównej o nazwie H110MDE, który przeznaczony jest dla procesorów Intel Core szóstej i siódmej generacji. Nowość ma rozmiar micro ATX (215 x 170 mm) i posiada chipset Intel H110 przeznaczony do zbudowania prostego komputera dla mniej wymagających użytkowników.



Biostar H110MDE obsługuje procesory Skylake i Kaby lake o TDP do 91 W. Posiada na laminacie dwa sloty na moduły DDR4-2440 (maks. 32 GB), slot PCI Express 3.0 x16, slot PCI Express 2.0 x1, cztery porty Serial ATA 6 Gb/s, kontroler Ethernet 1 Gb/s (Realtek RTL8111G), kontroler HD Audio 5.1 z kodekiem Realtek ALC662, dwa porty USB 3.1 typu A (5 Gb/s) i jedno złącze, dwa porty USB 2.0 i dwa złącza oraz wyjścia obrazu DVI-D i D-Sub.



H110MDE firmy Biostar ma kosztować 55 dolarów za sztukę.