Biostar A320MH PRO - nowa płyta główna

Firma Biostar wprowadziła na rynek nowy model płyty głównej dla procesorów Ryzen. A320MH PRO to konstrukcja, która będzie oferowała podstawowe funkcje i złącza, a także przystępną cenę.



A320MH PRO została wykonana w formacie micro ATX i posiada gniazdo AM4, chipset AMD A320, dwa gniazda pamięci RAM DDR4 dla modułów o zegarze do 2666 MHz i łącznej pojemności 32 GB. Możemy tutaj zamontować procesor Ryzen o TDP do 95 W. Oprócz tego widzimy na laminacie jedno złącze PCIe x16, dwa PCIe x1, cztery złącza SATA 6 Gb/s, układ sieciowy Realtek RTL8111H, kodek dźwiękowy Realtek LC887 oraz wyprowadzenia na panel z przodu: dwa porty USB 3.1 Gen1 i cztery USB 2.0. Na panelu z tyłu widzimy dwa złącza PS/2, wyjścia wideo HDMI i D-Sub, dwa USB 3.1 Gen1, dwa USB 2.0, RJ-45 i trzy gniazda audio.



Nowość niebawem pojawi się w sklepach i będzie kosztowała 59 dolarów. Do sprzedaży ma trafić także model A320MD PRO, która otrzyma DVI-D zamiast HDMI.