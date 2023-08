Bez kabla, za to z myślą o ergonomii. Premiera bezprzewodowego zestawu z klawiaturą i myszką Hama KMW-600

Producent włączył do swojej oferty klawiaturę i myszkę komputerową, obie obsługiwane radiowo lub poprzez Bluetooth. Klawiatura ma wbudowane miejsce na wsunięcie tabletu czy smartfona i siedem przycisków multimedialnych. Z kolei mysz wyróżnia się sześcioma przyciskami i możliwością wyboru trzech czułości kursora. Ten niedrogi komplet sprawdzi się w każdym codziennym wyzwaniu biurowym, a nawet do prostych gier.

Zestaw bezprzewodowy Hama KMW-600 powstał z myślą o wymagających użytkownikach, ale niepotrzebujących wydawać na sprzęt peryferyjny nadmiernych kwot. Zarówno szaroczarna klawiatura, jak i czarnoantracytowa mysz wyróżniają się stonowanym i eleganckim designem, nie zabiorą też sporo miejsca na blacie biurka czy stołu. Wymiary klawiatury wynoszą 44,2 x 2,5 x 20 cm przy 692 g wagi, zaś myszki 7 x 4,2 x 10,3 cm przy 89 g wagi.

Podkreślmy, że zarówno mysz jak i klawiaturę da się połączyć z komputerem, tabletem czy smartfonem za pomocą odbiornika radiowego 2.4 GHz lub poprzez Bluetooth 3.0 (klawiatura) i 5.0 (mysz), co przekłada się na 10 metrów zasięgu. W myszce odbiornik radiowy możemy schować wewnątrz jej obudowy, minimalizując szansę na zgubienie go. W obu sprzętach nie zabrakło także przełącznika włącz/wyłącz dla oszczędzania energii. Tak samo w obu przypadkach, gdy urządzenie nie jest używane, przechodzi automatycznie w tryb czuwania.

Bezprzewodowa klawiatura została zaprojektowana z myślą o szybkim i łatwym czyszczeniu, dzięki płaskim i pojedynczo rozmieszczonym klawiszom. Ergonomiczny kształt doskonale pasuje do dłoni osób praworęcznych i pozwala na komfortowe pisanie oraz pracę. Uwagę zwraca specjalna wydrążona szczelina na położenia tableta lub smartfona, co wyraźnie ułatwia korzystanie z całego zestawu. Klawiatura może się pochwalić siedmioma przyciskami multimedialnymi. Laserowy nadruk na łącznie 105 przyciskach zapobiega łatwemu ich starciu. Co więcej, funkcja FN-Lock pozwala szybko zmieniać między pierwszym a drugim przypisaniem klawiszy funkcyjnych. Jest to szczególnie praktycznym rozwiązaniem, gdy częściej używa się funkcji multimedialnych niż funkcji klawiszy F. Klawiatura od marki Hama zasilana jest przez baterię AA.

Natomiast optyczna myszka KMW-600 została wyprofilowana na potrzeby osób praworęcznych. I w tym przypadku producent postawił na ergonomiczny kształt z podparciem na kciuk. Mysz dysponuje przełącznikiem DPI do regulacji prędkości kursora (1000/1600/2400) oraz 6 przyciskami wraz z rolką przewijania. W efekcie użytkownik może precyzyjne sterować myszą na każdej powierzchni. Dodatkowo siedem oddzielnych funkcji multimedialnych umożliwia wywoływanie takich funkcji jak pauza, kalkulator lub głośność bez konieczności ich zaprogramowania. Za zasilania myszy odpowiada bateria AAA.

Zestaw bezprzewodowy Hama KMW-600 znajduje się już w sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 179 zł.