BenQ PD2500Q - nowy monitor z FlickerFree

Firma BenQ zapowiedziała wprowadzenie do sklepów nowego modelu monitora, który będzie przeznaczony do profesjonalnych rozwiązań. Model PD2500Q przeznaczony jest do projektantów i osób, które zajmują się grafiką. Obsługuje on FlickerFree, które chroni oczy użytkownika.



PD2500Q otrzyma 25-calową matrycę LED IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikeli. Dzięki zastosowaniu trybów Animation Mode oraz Darkroom Mode (dopasowanie jasności ekranu) możemy liczyć na świetne przekazanie cech danych zdjęć czy obrazków. Z tyłu umieszczono port HDMI, DisplayPort, DisplayPort mini, USB 3.1 pierwszej generacji oraz wejście słuchawkowe i gniazdo audio. Produkt ten ma wspierać standard Rec. 709 oraz 100% palety kolorów sRGB.



Nie podano więcej informacji na temat tego wyświetlacza, ale zapewne nie będzie on należał do tanich urządzeń.