BenQ PD2500Q - monitor 25 cali

Firma BenQ wprowadziła na rynek nowy model monitora z matrycą typu IPS o wielkości 25 cali i rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Sprzęt ten będzie odpowiedni dla projektantów. Posiada on certyfikat Technicolor, a dodatkowo każdy model jest fabrycznie kalibrowany do 100% zgodności z sRGB i Rec. 709.



W monitorze mamy fabrycznie zdefiniowane tryby wyświetlania CAD/CAM, Darkroom i Animacja. Za pomocą BenQ Brightness Intelligence (B.I.) możemy dostosować jasność obrazu do natężenia oświetlenia otoczenia. Monitor oferuje kontrast 1000:1, czas reakcji matrycy 14 ms, jasność 350 cd/m2, kąty widzenia 178 stopni w pionie i poziomie, 16,7 miliarda wyświetlanych barw, dwa 2W głośniki, regulację wysokości 130 mm, regulację obrotu 45/45 stopni, auto pivot, czujnik oświetlenia, podświetlenie Flicker-Free, tryb Low Blue Light, otwory montażowe VESA 100 x 100 mm, cztery porty USB 3.0, wejścia obrazu: HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, wyjście obrazu DisplayPort oraz wyjście słuchawkowe (mini jack).



BenQ PD2500Q sprzedawany jest w Polsce w sugerowanej cenie 1490 złotych.