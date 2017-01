BenQ EX3200R - monitor z FreeSync

Firma BenQ wprowadziła na polski rynek nowy model monitora EX3200R, który po raz pierwszy pokazano w październiku zeszłego roku. Urządzenie to jest wyposażone w zakrzywiony ekran zgodny z FreeSync. Niestety nie należy ono do tanich rozwiązań.



BenQ EX3200R otrzymał matrycę typu VA 31,5 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, której częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz. Promień krzywizny to 1800 mm (1800R), a kąty widzenia wynoszą 178 stopni w pionie i poziomie. Jasność ustawiono na 300 cd/m2, a współczynnik kontrastu na 3000:1. FreeSync może działać w zakresie od 48 do 144 Hz, czas matrycy wynosi 4 ms (GtG), a sprzęt jest zgodny z przestrzenią barw NTSC w 72%. Nie zabraknie kilku trybów filmowych, PIP i PBP. Z tyłu znajdziemy złącze HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 i mini DisplayPort 1.2. Niestety zabrakło tutaj głośników.



Cena BenQ EX3200R wyniesie 2180 złotych, co wydaje się być raczej stawką zaporową dla wielu odbiorców.