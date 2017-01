be quiet! prezentuje zasilacze Pure Power 10

be quiet! przedstawia najnowszą wersję swojej podstawowej serii zasilaczy – Pure Power 10. Nowa generacja to 10 modeli z modularnym i stałym okablowaniem o mocy odpowiednio: od 400W do 700W i od 300W do 700W. Ulepszona technologiai większa sprawność energetyczna sprawiają, że zasilacze Pure Power 10 najlepiej sprawdzą się w wydajnych komputerach gamingowych, stacjach roboczych oraz cichych konfiguracjach PC. Technologia DC-to-DC dotychczas stosowana tylko w bardziej zaawansowanych seriach zasilaczy be quiet!: Straight Power oraz Dark Power Pro, teraz jest dostępna także w Pure Power 10. Topologia wszystkich modeli od 400W włącznie zawiera technologię DC-to-DC oraz inne optymalizacje, które zwiększają sprawność oraz redukcję hałasu.

Ulepszona topologia to lepsza stabilność napięć i wyższa sprawność

Tym, co najbardziej wyróżnia technologicznie serię Pure Power 10 w stosunku do poprzedniej generacji, jest zastosowanie konwertera DC-DC, który znacząco zwiększa jakość napięć na linii 3.3V oraz 5V i poprawia stabilność podczas obciążenia crossload. Zasilacze Pure Power 10 o mocy 400W i wyższej posiadają certyfikat 80PLUS-Silver i osiągają sprawność do 91%. Tak zwana topologia Active Clamp + SR, zastosowana już wcześniej w serii Pure Power 9 wpływa na wyższy poziom sprawności i stabilności. Jednostki o mocy poniżej 400W posiadają certyfikat 80PLUS-Bronze. Wszystkie zasilacze Pure Power 10 są wyposażone w pełen pakiet zabezpieczeń.

Cicha praca w oparciu o sprawdzony wentylator

Wentylator zastosowany w nowej serii, podobnie jak swój poprzednik, gwarantuje tę samą sprawdzoną niezawodność niski poziom hałasu generowanego przez łożysko i silnik. Zastosowanie niezależnego czujnika temperatury do kontroli prędkości obrotowej łopatek wentylatora pozwala na osiągniecie lepszych parametrów, co przekłada się na wzrost wydajności, mniej ciepła wytworzonego i tym samym niższy poziom hałasu.

Kondensatory ze stałym elektrolitem ograniczają tętnienia

be quiet! zastosował wysokiej jakości kondensory w celu ograniczenia tętnień. Zasilacze Pure Power 10 ze stałym okablowaniem są wyposażone w wysokowydajne kondensatory ze stałym elektrolitem, co pozwala ograniczyć tętnienia, poprzez znaczne zwiększenie pojemności kondensatorów.

Design klasy premium i modularne okablowanie

Okablowanie w nowej generacji zasilaczy Pure Power składa się z czarnych przewodów klasy premium. Przewody modularne są płaskie, zaś pozostałe posiadają oploty. Jednostki powyżej 400W mają dwa złącza PCIe dla wsparcia konfiguracji Muli-GPU, z kolei modele powyżej 600W posiadają cztery złącza PCIe.

Sugerowane ceny detaliczne dla poszczególnych modeli przedstawiają się następująco:

300W, 350W, 400W, 500W, 600W i 700W (SRP: 50.00-105.00€)

CM: 400W, 500W, 600W i 700W (SRP: 72.00-115.00€