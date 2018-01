be quiet! Dark Rock Pro 4 i Dark Rock 4

Firma be quiet! pokazała podczas targów CES 2018 kilka nowych coolerów. W tym między innymi model Dark Rock Pro 4, który ma być tańszy od wersji Dark Rock 4, a przy tym będzie nowym flagowcem.



be quiet! Dark Rock Pro 4 zbudowany jest z dwóch aluminiowych radiatorów, natomiast Dark Rock 4 z jednego. Ten pierwszy oferuje siedem rurek termoprzewodzących o średnicy 6 mm i dwa wentylatory, chociaż jest możliwość zamontowania także trzeciego. Zewnętrzne śmigło to SilentWings 3 120 mm, w środkowe to SilentWings w wersji 135 mm. Cooler podobno ma oferować taką wydajność, że spokojnie sprosta gorącym procesorom nawet z jednym wentylatorem na radiatorze. Podano, że obsłuży on CPU o TDP wynoszącym do 250 Watów. Premiera tego coolera powinna mieć miejsce w II kwartale tego roku.



Dark Rock 4 to także nowa konstrukcja wieżowa z jednym radiatorem i jednym wentylatorem. Tutaj mamy sześć ciepłowodów o średnicy 6 mm i wentylator SilentWings 135 mm. TDP procesora może wynosić do 200 W. Oczywiście ceny jeszcze nie zostały zdradzone.