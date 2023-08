Back to School 2023. Jak ergonomicznie urządzić sobie biurko do nauki?

Gdy nadchodzi moment powrotu do szkoły, konieczne jest zapewnienie sobie komfortowego miejsca do nauki. I to niezależnie od tego, czy jest się uczniem, studentem, nauczycielem, wykładowcą albo uczestnikiem różnych kursów. Na ergonomiczne miejsce pracy przekłada się odpowiedni wybór funkcjonalnej klawiatury i myszki. Dodając do tego zestawu praktyczny uchwyt na monitor, ułatwiający pracę szczególnie artystom czy grafikom, zagwarantujemy sobie maksymalną efektywność nauki. Z takimi narzędziami zdamy każdy test.

Powrót do szkolnych murów już za pasem. Szkoła to jedno, ale inną istotną kwestią jest urządzenie sobie takiego biurka do odrabiania lekcji i jakiejkolwiek formy nauki w domu, by doborem oraz sposobem zorganizowania sprzętów na blacie nie zniechęcić się do przyjmowania kolejnych dawek wiedzy. Dotyczy to zarówno uczenia się przed komputerem stacjonarnym, jak i laptopem – zwłaszcza, że decyzją państwa ten drugi sprzęt zagości niedługo darmowo w domu każdego czwartoklasisty.

Nauka przy komputerze lub tablecie to dziś norma, potrzebne będą nam więc jak najlepsze urządzenia peryferyjne – klawiatura i myszka. W parze z uchwytem na monitor, który spotęguje wrażenia przy korzystaniu ze wszelkich treści multimedialnych, taki komplet znacznie usprawni uczenie się. Nie zapominajmy też, że możliwości pracy zdalnej stała się od dłuższego czasu realiami funkcjonowania rodziców. Często stają oni przed koniecznością urządzenia sobie domowego biura, co w praktyce sprowadza się do takiej samej problematyki z którą zmagają się uczniowie.

Zróbmy więc mały rekonesans w tej kategorii produktów, by uwypuklić ich najważniejsze funkcjonalności i cechy, rzutujące w bezpośredni sposób na wrażenia z ich korzystania.

Mysz, czyli rzecz o precyzji i płynności

Na pierwszy ogień niech pójdzie gryzoń. Chyba nikogo w 2023 r nie musimy przekonywać do wyboru wariantu bezprzewodowego. Popularny jest sposób połączenia z komputerem poprzez moduł Bluetooth i jest to dobry wybór. Ale opcją nawet jeszcze lepszą to połączenie radiowe 2.4 GHz RF, które przebiega często szybciej i sprawniej. Ważne, aby odbiornik radiowy USB dało się schować w obudowie myszy w zamykanej przegródce, co sprawi, że trudniej go będzie zgubić. Warto też zwrócić uwagę na regulowaną czułość kursora (szybkie ruchy to 2400, zaś wolniejsze uzyskamy przy czułości 2000, 1500 czy 1000). Z kolei sensor optyczny o wysokiej jakości sprawi, że gryzoń będzie precyzyjny i poruszał się płynnie po każdej powierzchni, nawet bez specjalistycznej podkładki. Jest to szczególnie istotna kwestia przy pracowaniu w edytorach tekstu, plikach typu Excel czy programach graficznych, gdzie precyzja ruchu kursora szalenie wpływa na komfort pracy.

Sam design myszki też odgrywa sporą rolę, co wyraża się w sposobie jej wyprofilowania i zaprojektowaniu podparcia na kciuk.

Bez pełnowymiarowej klawiatury ani rusz

A co z klawiaturą? Tutaj także warto postawić na model bez kabla, np. sterowany radiowo. Dobra, ergonomiczna klawiatura to model pełnowymiarowy, na którym szybko i komfortowo się pisze. W cenie jest też duża liczba klawiszy funkcyjnych (multimedialnych), pozwalających na sterowanie muzyką i błyskawiczne uruchomienie najpopularniejszych aplikacji, np. przeglądarki internetowej lub poczty elektronicznej. Oznaczenie przycisków laserowo sprawi dodatkowo, że nie zetrą się przy intensywnej eksploatacji. Dobrze będzie też zwrócić uwagę na ciche przełączniki nożycowe, umożliwiające równomierne i precyzyjne wciskanie klawiszy.

Przykład? Zestaw bezprzewodowy Hama klawiatura i myszka KMW-700 stanowi doskonałą inwestycję dla tych, którzy chcą zminimalizować bałagan związany z kablami na biurku. Znajdziemy w tym komplecie wszystkie wymienione wyżej funkcje, w dodatku możemy wybierać spośród biało-srebrnej i czarno-antracytowej wersji kolorystycznej.

Ekran zwierciadłem udanej nauki

Kolejnym kluczowym elementem ergonomicznej układanki jest umiejscowienie monitora. Wiele osób popełnia błąd, umieszczając ekran zbyt nisko lub zbyt wysoko w stosunku do linii wzroku, co może prowadzić do bólu szyi orz szybkiego zmęczenia oczu. Zewnętrzny, niezależny uchwyt na monitor z jednym lub więcej ramionami ramieniem to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą uzyskać idealne ustawienie panelu. Wystarczy go przykręcić do blatu i voilà! Dzięki regulowanemu ramieniu można dostosować kąt i wysokość monitora, co zapewnia optymalną wygodę podczas długich sesji nauki. Czy już wspominaliśmy o naszej niechęci do zbędnego okablowania? W każdym razie osłona na przewody w takim uchwycie da nam szansę eleganckiego poprowadzenia kabla monitora w uporządkowany sposób za ekranem. W efekcie unikniemy plątaniny kabli i zaoszczędzimy miejsce, a dodatkowo odciążymy przewód, chroniąc go przed złamaniem.

Takie możliwości oferuje właśnie model Hama Premium z jednym ramieniem na sprężynie gazowej. Nadaje się do użytku ze wszystkimi monitorami o przekątnej ekranu od 13 do 35 cali, ważącymi do 12 kg. W dodatku system Easy-Fix uchwytu to łatwy sposób na nieograniczone ustawienie ekranu w dowolnej orientacji. Tak oto można uczyć się, pracować, grać w gry i przeglądaj sieć, chroniąc przy tym kręgosłup.