AVM wprowadza na rynek router FRITZ!Box 6890 LTE

Router FRITZ!Box 6890 LTE oferuje szybkie połączenie z Internetem za pomocą technologii mobilnych lub DSL, obsługując łącza o przepustowości do 300 Mbit/s. Przesyła dane za pomocą pięciu częstotliwości LTE i dwóch częstotliwości UMTS oraz obsługuje roaming, by umożliwić surfowanie za pośrednictwem wszystkich mobilnych sieci telekomunikacyjnych. FRITZ!Box 6890 LTE jest świetnie wyposażony w celu obsługi domowej sieci: szybka bezprzewodowa sieć WLAN na obu częstotliwościach wykorzystująca nową technologię Multi-User MIMO (4x4 dual band Wireless AC+N o przepustowości 1733 Mbit/s w paśmie 5 GHz i 800 Mbit/s na 2,4 GHz), cztery gigabitowe porty LAN, jeden port USB do podłączenia nośników danych i jedna stacja bazowa DECT dla telefonów i aplikacji inteligentnego domu Smart Home. Istniejące systemy telefoniczne można podłączyć przez wewnętrzny portu ISDN S0. Urządzenie FRITZ!Box 6890 LTE może być stosowane zarówno na łączach mobilnych, jak i stacjonarnych. Router można podłączyć bezpośrednio do linii DSL lub poprzez port WAN do modemu kablowego, czy światłowodowego. Dzięki funkcji awaryjnego przełączania się z DSL na łączność komórkową, oferowaną przez FRITZ!Box 6890 LTE, użytkownicy o szczególnie wysokich wymaganiach co do niezawodności dostępu do Internetu, mogą cieszyć się dodatkowym zabezpieczeniem przed utratą połączenia. Urządzenie FRITZ!Box wykrywa również, kiedy stabilność połączenia DSL wraca do normy i automatycznie przełącza dostęp do internetu z powrotem na linię stacjonarną. Prędkości pobierania do 300 Mbit/s można osiągnąć za pośrednictwem zarówno urządzeń LTE (Cat. 6), jak i DSL (od ADSL do VDSL2 z supervectoringiem 35 b). Telefonia IP (w standardzie SIP) jest obsługiwana niezależnie od sposobu połączenia z Internetem. Ponadto, FRITZ!Box 6890 LTE może być również wykorzystywany na stacjonarnych łączach ISDN i analogowych. System operacyjny FRITZ!OS oferuje wiele wygodnych funkcji, takich jak firewall, sieć dla gości tzw. hotspot, usługę MyFRITZ! oraz kontrolę rodzicielską.

Bogate wyposażenie: dwuzakresowe WiFi, port USB 3.0, zintegrowana centralka telefoniczna

Urządzenie FRITZ!Box 6890 LTE jest rozwiązaniem idealnym do aplikacji sieciowych, takich jak IPTV, wideo na żądanie i strumieniowe przesyłanie multimediów. Wbudowany modem do komunikacji mobilnej (LTE/UMTS/HSPA+) oraz modem VDSL2 / ADSL2 + z supervectoringiem 35b, zapewniają alternatywne, szybkie połączenia z internetem. Cztery gigabitowe porty LAN, port WAN i sieć bezprzewodowa WLAN o dużej wydajności, umożliwiają sprawne przesyłanie danych w całej sieci. FRITZ!Box 6890 LTE przesyła dane w bezprzewodowej sieci z prędkością gigabitową. Dzięki obsłudze technologii 4 x 4 Multi-User MIMO, przepustowości rzędu 1733 Mbit/s osiąga się już korzystając tylko z pasma 5 GHz. Dodatkowe 800 Mbit/s oferuje pasmo 2,4 GHz. O to, żeby wszystkie urządzenia bezprzewodowe miały optymalny dostęp do sieci dba łącznie osiem anten. Połączenie internetowe można ustanowić za pośrednictwem wszystkich popularnych dostępów mobilnych lub DSL. Dzięki portowi USB 3.0 i funkcji NAS, rozbudowanej o serwer multimediów i możliwość połączenia z internetowymi dyskami, FRITZ!Box 6890 LTE otwiera przed użytkownikiem zupełnie nowe możliwości pracy w sieci. Nawet gdy komputer jest wyłączony, materiały z pamięci USB lub dysków internetowych są dostępne w całej sieci. FRITZ!Box 6890 LTE to pierwsze urządzenie FRITZ!Box do komunikacji mobilnej, które jest również wyposażone w wewnętrzny port ISDN S₀. Do tego portu można bezpośrednio podłączyć do ośmiu urządzeń ISDN. Wygodna, wbudowana centralka abonencka integruje również telefony IP za pośrednictwem sieci WLAN/LAN i protokołu SIP. Do nowego routera FRITZ!Box można również wpiąć analogowe telefony, faks lub systemy interkomowe.

Nowy FRITZ!Box 6890 LTE w skrócie:

• Szybki Internet przez LTE (Cat. 6) z prędkością do 300 Mbit/s (UMTS / HSPA + do 42 Mbit/s)

• Obsługa wielu zakresów: 5 częstotliwości LTE i 2 częstotliwości UMTS (LTE: pasma 1, 3, 7, 8 i 20; UMTS: pasma 1 i 8)

• Obsługa ADSL, VDSL, VDSL z vectoringiem, supervectoring 35b do 300 Mbit/s oraz wszystkie łącza IP, ISDN i analogowe

• Połączenie DSL z opcjonalnym automatycznym przełączeniem się na dostęp przez sieć mobilną jako łącze zapasowe

• 2 porty dla zewnętrznych anten LTE / UMTS (SMA)

• Narzędzie do optymalnego ustawienia routera względem zasięgu sieci komórkowej

• Gigabitowy port WAN, zapewniający elastyczną współpracę z modemami kablowymi lub optycznymi

• 4x4 dual band Wireless AC + N z Multi-User MIMO (1733 Mbit/s + 800 Mbit/s)

• 4 gigabitowe porty LAN i 1 port USB 3.0

• Baza DECT dla telefonów bezprzewodowych i aplikacji inteligentnego domu Smart Home

• Port ISDN S0 dla cyfrowych telefonów lub centralki abonenckiej

• 2 porty dla aparatów analogowych lub faksu

• FRITZ!OS: kontrola rodzicielska, serwer multimedialny, dysk sieciowy FRITZ!NAS, dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, usługa MyFRITZ!

• Łatwa konfiguracja za pomocą interfejsu użytkownika, dostępnego w wielu językach (PL, EN, DE, ES, FR, IT, NL).

• 5 lat gwarancji

• Cena: 1550 zł (sugerowana cena detaliczna)