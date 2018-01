AVerMedia: streamuj w nawet najtrudniejszych warunkach

Każdy youtuber czy streamer wie, że czasami trzeba opuścić domowe studio i ruszyć z kamerą w teren. Tylko jak w takiej sytuacji przeprowadzić transmisję na żywo, której jakość stałaby na właściwym poziomie? Zdaniem AVerMedii najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest grabber ExtremeCap UVC.

Wystarczy, że użytkownik podłączy za pośrednictwem ExtremeCap UVC cyfrową lustrzankę do telefonu i już może rozpocząć live stream. Najważniejsze, że zastosowanie tego rozwiązania nie odbije się na transmisji: producent gwarantuje nieskompresowane 1080 p60. Co więcej, grabber wyposażono we wbudowaną opcję skalowania obrazu i konwersji przestrzeni kolorów, co powinno dodatkowo wpłynąć na jakość obrazu.

Producent starał się zadbać o to, by ExtremeCap UVC był jak najbardziej przyjazny w użyciu. Dlatego grabber działa w technologii plug and play, a więc do jego obsługi nie są potrzebne dodatkowe sterowniki. Co więcej, urządzenie jest kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows, Mac oraz Linux. Dodatkowo produkt współpracuje z wieloma programami do streamowania. Mowa tu chociażby o: OBS, Wirecast, Xsplit czy Adobe Flash Media Live Encoder.

Influencerzy chętnie korzystają z rozwiązań, które pozwalają im wzbogacić nagrany materiał. Dlatego po podłączeniu do ExtremeCap UVC wielu urządzeń, grabber pozwala na wyświetlenie obrazu w obrazie – opcja ta stwarza sporo nowych możliwości, które pomogą w przykuciu uwagi widza.

Grabber ExtremeCap UVC kosztuje około 1100 zł.

Dane techniczne:

• Interfejs: USB 3.0 (plug and play, UVC)

• Wejście: HDMI

• Wyjście: USB 3.0 Type-C

• Format wyjścia: MJPEG, YUY2

• Audio sampling rate: 48 KHz PCM over HDMI

• Rozdzielczości: 640x480, 720x480, 720x576, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1080

• Wymiary (Szer x Gł x Wys): 85 x 43 x 17 mm

• Waga: 82 g

Wymagania systemowe:

• Windows® 10 / Windows 8.1 / Windows 7 (SP1)

• Komputer stacjonarny: Intel® Core™ i5-4440 3.10 GHz + NVIDIA® GeForce® GTX 660 lub lepszy

• Laptop: Intel Core i7-4810MQ + NVIDIA GeForce GTX 870M lub lepszy

• 4 GB RAM (8 GB rekomendowane)