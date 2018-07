AVerMedia Sonicwave GH335 - słuchawki dla graczy

Gry komputerowe to rozrywka wymagająca nieraz skupienia dla pełnej skuteczności. Wielu graczy chętnie więc sięga po dobre słuchawki, które pozwalają odciąć się od dźwięków otoczenia. Nowy model produkcji AVerMedia - Sonicwave GH335, może być dla nich interesującym wyborem.

AVerMedia to firma znana głównie ze sprzętu i oprogramowania skupionych na przechwytywaniu obrazu i dźwięku. Jednak urządzenia dla graczy nie są temu tajwańskiemu producentowi obce. Nowe słuchawki Sonicwave GH335 to konstrukcja właśnie dla miłośników gier komputerowych.

Już jeden rzut oka na słuchawki pozwala stwierdzić, że zostały zaprojektowane z myślą o graczach, przy czym nie chodzi nawet o agresywny design, bo ten na tle licznych konstrukcji gamingowych jest raczej spokojny, ale o formę. GH335 to duże słuchawki, ze ściśle okalającymi głowę nausznikami, które jednocześnie ograniczają dopływ wszelkich dźwięków z zewnątrz. W ich wnętrzu znajdują się przetworniki o średnicy 50 mm, wykorzystujące magnesy neodymowe. Zdaniem producenta, pozwala to na generowanie lepszej jakości dźwięku przy mniejszej masie urządzenia. GH335 wyposażono w wielokierunkowy mikrofon, który umożliwia sprawną komunikację w czasie wirtualnych bitew.

Słuchawki AVerMedia Sonicwave GH335 korzystają przy tym z wtyczki mini-jack 3,5 mm w formie czterobiegunowej, a w zestawie znajduje się rozgałęźnik na dwa wtyki trzybiegunowe, osobno dla słuchawek i mikrofonu. Dlatego też można podłączyć nowy headset GH355 zarówno do komputera czy laptopa, jak i konsoli do gier. Cena słuchawek wynosi 329 zł.

Dane techniczne:

- Podłączenie: mini-jack 3,5 mm combo + przejściówka do 2 x mini-jack 3,55 mm

- Średnica głośników: 50 mm

- Impedancja: 32 Ω

- Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

- Czułość: 97 dB +/- 3 dB

- Długość kabla: 2,2 m (w oplocie)

- Rodzaj mikrofonu: wielokierunkowy

- Czułość mikrofonu: -38 dB +/-3 dB

- Masa: 340 g