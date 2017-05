Avermedia radzi, jak zostać gwiazdą Internetu

Życie gracza chcącego zaistnieć na YouTubie czy Twitchu nie jest usłane różami - zwłaszcza jeśli chodzi o uporanie się z technicznymi aspektami nagrywania filmów. Bez profesjonalnego sprzętu obraz traci często na jakości, co wpływa negatywnie na odbiór filmów przez widzów. Rozwiązaniem proponowanym przez firmę Avermedia jest Live Gamer Portable 2.

LGP 2 to karta przechwytująca obraz, mająca znacznie ułatwić streaming czy nagrywanie i udostępnianie filmów. Model ten jest gotowy do pracy od razu po podpięciu, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, a do jego uruchomienia wystarczy wciśnięcie jednego przycisku. Produkt Avermedii działa nawet bez podłączenia do komputera, a gracz może dokonywać edycji wideo nawet w trakcie nagrywania.

Twój profil to Twoja wizytówka

Urządzenie nagrywa obraz w jakości Full HD, a filmy zapisywane są na karcie microSD. Zresztą samo LGP2 może również pełnić rolę czytnika kart. Do tego dochodzi też zaawansowane oprogramowanie RECentral 3, pozwalające m.in. na tworzenie tła dla swojego kanału czy wprowadzenie interaktywnych elementów, uatrakcyjniając tym samym wygląd kanału.

Niech usłyszy Cię świat

Wielu graczy ma spore problemy przy dodawaniu komentarzy do swoich filmów. W przypadku LGP2 dzięki dwóm stykowym złączom audio użytkownik może m.in. nagrywać dźwięk przez słuchawki z mikrofonem, a także prowadzić chat grupowy, zachęcając widzów do wzięcia udziału w streamie. Żeby jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie kanału, LGP2 posiada opcję natychmiastowego udostępnienia nagrania w mediach społecznościowych.

Opcja dla zaawansowanych… i początkujących

Rejestrator Live Gamer Portable 2 kosztuje około 840 zł. Jednak dla osób, które dopiero zamierzają rozpocząć przygodę z nagrywaniem, Avermedia ma jeszcze jedną propozycję: model Live Gamer Portable Lite za 350 zł. Urządzenie to zostało stworzone z myślą o początkujących youtuberach, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę i potrzebują niedrogiego, prostego w obsłudze sprzętu nagrywającego w jakości 1080p30.

Zobacz wideo jak działa Live Gamer Portable 2.

Dane techniczne:

• Interfejs: USB plug & play

• Wejście: HDMI (LGP2 nie obsługuje oglądania/rejestrowania/streamingu sygnałów z zabezpieczeniem HDCP)

• Wyjście: HDMI pass-through

• Miksowanie audio: 4-stykowe złącze 3,5 mm (słuchawki), 4-stykowe złącze 3,5 mm (kontroler)

• Maksymalna rozdzielczość przechwytywania: 1080p60

• Obsługiwane rozdzielczości: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

• Format kodowania: MP4 (kodek: H.264 + AAC, MJPEG)

• Oprogramowanie: RECentral 3

• Kompatybilne oprogramowanie: zgodne z DirectShow, takie jak XSplit lub OBS

• Wymiary: 146,8 × 57 × 46,5 mm