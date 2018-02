AVerMedia: obowiązkowy zestaw dla youtubera i streamera

Jeśli ktoś na poważnie myśli o regularnym nagrywaniu materiałów na portale YouTube czy Twitch, powinien zainwestować w dobrej jakości sprzęt. Nie chodzi oczywiście o przygotowanie profesjonalnego studia, jednak jest kilka urządzeń, bez których twórca internetowy się nie obędzie.

W pierwszej kolejności youtuber lub streamer powinien zaopatrzyć się w grabber. Urządzenie to znacznie ułatwia nagrywanie, streamowanie i udostępnianie własnych filmów. Zaawansowane grabbery nie muszą korzystać nawet z pomocy PC-ta, a użytkownik może nagrywać materiał także poza domem.



Na co zwrócić uwagę?

Czym powinna charakteryzować się dobra karta przechwytująca? Najważniejsza jest rzecz jasna wysoka jakość nagrywanego obrazu. Poza tym warto rozejrzeć się za urządzeniem, które współpracuje zarówno z PC-tami jak i konsolami. Nie bez znaczenia jest łatwość w obsłudze sprzętu - tu przydaje się chociażby technologia plug&play. Ważna jest także możliwość nagrywania dźwięku przez słuchawki z mikrofonem czy prowadzenie chatu grupowego.



Influencerzy polecają

Zainteresowani nabyciem szybkiego grabbera powinni zapoznać się z ofertą AVerMedii. Producent kart przechwytujących działa na rynku od lat, a z jego produktów korzysta wielu znanych twórców internetowych. Wśród produktów, na które warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, znajdują się m.in. Live Gamer Portable Lite, Live Gamer Portable 2 czy Live Gamer Portable 2 Plus.



Jak cię widzą…

W przypadku zakupu kamery sprawa jest dość jasna: urządzenie musi oczywiście nagrywać i strumieniować w jakości 1080p. Ważna jest też opcja automatycznej regulacji ostrości obrazu, a także możliwość przymocowania sprzętu nie tylko do monitora, ale również i statywu. Trzymając się wspomnianej już AVerMedii, warto zainteresować się kamerą PW310.



Niech cię usłyszą!

Jeśli chodzi o mikrofon, AVerMedia poleca AM310 – mikrofon z wbudowana kardioidą, która nie tylko wychwytuje wszystkie słowa wypowiedziane tuż przy urządzeniu, ale odcina przy okazji niepotrzebne dźwięki z tła. Poza tym urządzenie wyposażono w gniazdo słuchawkowe 3.5 mm jack, umożliwiające słuchanie nagrania w czasie rzeczywistym.



W jedności siła

Trzymanie się produktów AVerMedii wiąże się z jeszcze jedną korzyścią – możliwością korzystania z oprogramowania RECentral 4.0. Soft pozwala m.in. na umieszczeniu na nagraniu interaktywnych elementów, edytowanie materiałów na żywo czy wpisywanie tekstu, który ma pojawić się na streamie.