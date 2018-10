AVerMedia: nowe oprogramowanie RECentral 4

AVerMedia wprowadza nowy program do obsługi multimediów. To czwarta odsłona oprogramowania RECentral, które można wykorzystywać do wielu zadań, w tym streamowania, nagrywania i dzielenia się treścią z gier.



Za pomocą RECentral 4 można streamować wideo w jednym z dwóch trybów: pojedynczym i tzw. multi. Czym się różnią? Przede wszystkim w trybie pojedynczym przekazujemy strumieniowo obraz z gier obejmujący jedynie to, co dzieje się w samej grze - bez graficznych dodatków, czy wideo pochodzącego z innego źródła (np. kamery). Tryb ten charakteryzuje się zdecydowanie mniejszym zapotrzebowaniem na wydajność komputera. Wybierając drugą możliwość możemy skorzystać z wielu opcji, takich jak edycja na żywo czy podgląd z kamery. Jednocześnie tryb multi cechuje się większym zapotrzebowaniem na wydajność.

A skoro już o mocy obliczeniowej mowa, to należy wspomnieć, że RECentral 4 może pochwalić się lepszą niż poprzednicy optymalizacją. Według producenta, to nawet 20% różnicy, co sprawia, że CPU może zająć się innymi zadaniami. RECentral pozwala także na obsługę tzw. scen. Można dzięki temu dopasować ustawienia i layout nadawanego obrazu do konkretnych zastosowań np. gier, instruktaży wideo czy webinariów.

Edycja na żywo to cecha, która może okazać się bardzo przydatna dla osób zajmujących się streamingiem wideo. Możemy dzięki temu określić, które fragmenty (długiego nieraz) streamu chcemy zachować i nagrać. W praktyce oszczędza to wiele czasu przy późniejszej edycji i pozwala zmniejszyć przechowywane pliki wideo. Inną ciekawostką jest tzw. Chroma Key. Dzięki temu przyciskowi umieszczonemu w interfejsie programu, możemy niejako “wyłączyć” tło na obrazie z kamery. Nie trzeba mieć nawet tradycyjnie używanego zielonego tła. Program może uczynić przezroczystym dowolną barwę.