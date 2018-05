AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus – niezbędnik streamera

Tworzenie i udostępnianie treści video stało się bardzo popularne. Szczególnie wśród miłośników gier istnieje duże zapotrzebowanie na dobrej jakości nagrania, pozbawione spadków tempa animacji. Rozwiązaniem dla chcących tworzyć wysokiej jakości materiał może być AVerMedia Live Gamer Portable 2 Plus – grabber video stworzony z myślą o graczach.



Tak jak dla wielu aparat cyfrowy lub kamera pozwala uwiecznić ważne momenty, tak dla innych takim urządzeniem jest tzw. grabber video, czyli inaczej karta przechwytująca obraz. Urządzenia tego typu umożliwiają przechwytywanie obrazu z komputera bez spadku wydajności. A to, przy wymaganiach współczesnych gier, wcale niełatwe zadanie. Według producenta sprostać ma mu Live Gamer Portable 2 Plus, niewielki grabber właśnie dla osób tworzących content video z gier.



Dla posiadaczy konsol i … iPhone’a

Live Gamer Portable 2 Plus ma bogate możliwości mimo bardzo kompaktowej formy. Może działać w trzech trybach: PC Free, PC oraz Storage. Pierwszy umożliwia przechwytywanie obrazu bez udziału komputera. Wystarczy podłączyć urządzenie np. do konsoli (poprzez HDMI 2.0) i, korzystając z drugiego złącza, do ekranu, nawet o rozdzielczości 4K. Wówczas można nagrywać obraz wprost na zainstalowaną kartę pamięci. To szczególnie przydatne nie tylko dla osób, chcących nagrywać z użyciem konsol do gier ale też użytkowników iPhone’a. W tym ostatnim przypadku potrzeba jednak osobnego źródła zasilania przez USB. Wystarczy choćby powerbank.

Dla graczy pecetowych

Więcej możliwości mają użytkownicy korzystający z komputerów PC. Wynika to głównie z obecności drugiego trybu (PC) i związanego z nim oprogramowania RECentral. Dzięki niemu użytkownik ma możliwość dodania efektów interaktywnych, regulować jakość i rozdzielczość nagrywania, a nawet wybrać kodek, którego używamy. W tym trybie podłączamy grabber pomiędzy komputerem i ekranem, także korzystając z HDMI 2.0.

Kompaktowa forma i duża mobilność

„Portable” w nazwie urządzenia nie wzięło się znikąd. Grabber AverMedii waży ledwie 185,5 g i ma długość niecałych 15 cm. Co więcej, w trybie PC Free nie wymaga instalowania żadnego oprogramowania na komputerze, więc możemy skorzystać z Live Gamer Portable 2 Plus właściwie na każdym komputerze.

Live Gamer Portable 2 Plus jest dostępny w sprzedaży w cenie około 790 zł.

Dane techniczne:

• interfejs: USB 2.0 (UVC)

• wejście: HDMI 2.0

• wyjście: HDMI 2.0 pass-through

• wejścia audio: HDMI x1, mini jack 3,5 mm x2

• obsługiwane rozdzielczości: 2160p 60, 1080p 60/50/30, 720p 60/50/30, 576p 50/25, 480p 60/30

• obsługa kart pamięci: microSD przynajmniej Class10, wskazane szybsze

• oprogramowanie: RECentral 4

• wymiary: 14,7 × 5,7 × 4,7 cm

• masa: 185,5 g