AVerMedia GC573 Live Gamer 4K - najwyższa rozdzielczość w streamowaniu gier

Streamowanie gier to już nie tylko rozrywka czy hobby - to nierzadko biznes. A jak to w biznesie bywa, rozwój jest koniecznością. Oglądający oczekują coraz lepszej jakości nagrań. A te może zapewnić nowe urządzenie produkcji AVerMedia: GC573 Live Gamer 4K.

Co potrafi GC573 Live Gamer 4K? Nazwa nie jest w tym przypadku myląca, ale nie oddaje całości tego, co ta karta potrafi. Bo chociaż nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K i 60 fps to już niemało, tajwański producent dorzuca do tego trzy “magiczne” litery: HDR. I nie tylko.

Szybciej

Oczekiwane przez większość użytkowników 60 klatek na sekundę to wprawdzie animacja całkowicie płynna (obraz tzw. kinowy ma ledwie 24 klatki/s), ale coraz liczniejsi są gracze, którzy chcą obrazu o jeszcze większej liczbie uzyskiwanych obrazów w jednej sekundzie. Nowe urządzenie AVerMedia jest w stanie przechwytywać materiał wideo 2160p 60 fps, 1440p 120 fps oraz 1080p 240 fps. Dla popularnej rozdzielczości FullHD to więc aż 240 klatek na sekundę, a to znacznie powyżej częstotliwości odświeżania większości monitorów.

HDR wchodzi do gry

HDR czyli High Dynamic Range (szeroka dynamika tonalna) jest coraz częściej wykorzystywaną techniką poprawiania naturalności wyświetlanego obrazu. Także w grach, a może nawet szczególnie w nich, HDR niesie pewne korzyści, pozwalając na przykład łatwiej dostrzegać niewidoczne wcześniej elementy obrazu jak choćby czającego się w cieniu przeciwnika. AVerMedia GC573 Live Gamer 4K potrafi przechwytywać obraz o rozdzielczości do 2160p właśnie z użyciem HDR.

Estetyka i oprogramowanie dopasowane do graczy

AVerMedia GC573 został wyposażony w oprogramowanie do streamowania RECentral, obsługujące m.in. rozdzielczość 4K z HDR, co pozwala na skorzystanie z pełnych możliwości urządzenia. Dla osób chcących poświęcić nieco czasu na dopracowanie materiału i bardziej profesjonalny montaż wideo producent dołącza program Cyberlink PowerDirector 15. Także stylistyka urządzenia jest dopasowana do grupy docelowej skupionej na tematyce gier. GC573 posiada bowiem podświetlenie LED RGB pracujące w jednym z trzech trybów.

AVerMedia GC573 jest dostępna w sprzedaży w cenie około 1300 zł.