AVerMedia GC553 Live Gamer Ultra - przechwytywanie wideo w 4K

Zgrywanie wideo w wysokiej jakości, w dobie popularności serwisów streamingowych i platform takich jak YouTube, ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Dobrej jakości materiał wideo z gier może okazać się pierwszym krokiem do streamerskiej kariery. By taki uzyskać nie wystarczą standardowe podzespoły komputera. Konieczny jest wyspecjalizowany układ pozwalający odciążyć pozostałe podzespoły. Stąd popularność urządzeń takich jak AVerMedia GC553 Live Gamer Ultra umożliwiających pracę nawet z materiałem o rozdzielczości 4K.

Wideo grabbery są urządzeniami umożliwiającymi zgrywanie obrazu z komputera, bez znaczącego obniżania wydajności. O ile nagranie pulpitu, ustawień czy niewymagających wiele wydajności programów nie stanowi dziś problemu, to by zgrać bez utraty jakości nasze poczynania w wymagających grach potrzeba już czegoś więcej. Dobry wideo grabber jest rozwiązaniem tego problemu.

Dla wszystkich

Istnieje wiele wideo grabberów do współpracy z komputerami stacjonarnymi. Co jednak w przypadku, kiedy chcemy rejestrować swoje dokonania z gier na konsoli? AVerMedia GC553 Live Gamer Ultra jest przystosowany do pracy z najpopularniejszymi urządzeniami tego typu. Coraz więcej osób korzysta też z laptopów do gier. Zamontowanie w nich tradycyjnych wideo grabberów, korzystających na ogół ze slotów PCIe nie jest możliwe. I tu do gry wchodzą urządzenia zewnętrzne, takie jak GC553 Live Gamer Ultra. Dzięki podłączeniu tego urządzenia za pomocą coraz bardziej popularnego USB 3.1 typu C, użyjemy go zarówno w komplecie z komputerem stacjonarnym, jak i konsolą czy laptopem.

Wysokie rozdzielczości i HDR

AVerMedia GC553 Live Gamer Ultra może pochwalić się szerokim wyborem obsługiwanych rozdzielczości, od niskich aż po 4K. Jeśli chodzi o przechwytywany obraz karta obsługuje rozdzielczość 2160p przy fps 30. Dla bardziej popularnych rozdzielczości 1440p i 1080p prędkość animacji kolejnych klatek wyniesie odpowiednio 60 i 120 fps. Ponieważ Live Gamer Ultra umieszczany jest pomiędzy źródłem obrazu (komputerem, laptopem czy konsolą), a ekranem, nie mniej ważne od parametrów rejestrowanego obrazu są możliwości dla trybu pass-through czyli tego, co możemy zobaczyć na ekranie podczas zgrywania obrazu. W przypadku Live Gamer Ultra właściwie trudno mówić o ograniczeniach. Urządzenie bez problemu “przepuści” sygnał 2160p, przy 60 klatkach na sekundę i z pełnym HDR. Dla rozdzielczości 1080p maksymalnie zobaczymy aż 240 klatek na sekundę.

Zaawansowane oprogramowanie w komplecie

AVerMedia GC553 został wyposażony w oprogramowanie do streamowania RECentral. To sprawdzone i stale ulepszany program producenta karty, służący ustawieniu parametrów zgrywania obrazu oraz samemu zapisowi. Dla tych, którzy chcą zająć się montażem w bardziej profesjonalny sposób, producent dołącza program Cyberlink PowerDirector 15.

AVerMedia GC553 Live Gamer 4K jest dostępny w sprzedaży w cenie około 1119 zł.

Dane techniczne:

- Interfejs: USB 3.1 gen 1 typu C

- Wyjście i wejście (dla pass-through): HDMI 2.0

- Obsługiwane rozdzielczości dla pass-through: 2160p 60, 1440p 144, 1080p 240

- Obsługiwane rozdzielczości dla przechwytywania: 2160p 30, 1440p 60, 1080p 120

- Oprogramowanie: RECentral 4, PowerDirector 15

- Wymagania dla nagrywania 4K:

procesor Intel Core i5 generacji szóstej lub szybszy, 8 GB RAM, GTX 1060 (desktop)

procesor Intel Core i7-7700HQ lub szybszy, 8 GB RAM, GTX 1050Ti