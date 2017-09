AVerMedia: co zrobić, by usłyszał Cię świat?

Możesz mieć najdroższą kamerę, ale jeśli mikrofon nie daje rady, widzowie szybko uciekną z Twojego kanału YouTube. Kto w końcu chciałby słuchać trzasków, poświęcając większość czasu na próbę domyślenia się, co autor powiedział? AVerMedia zapewnia, że z jej mikrofonem AM310 problem ten szybko zniknie.

AM310 został stworzony z myślą o muzykach i streamerach, dlatego producent dołożył starań, by jego produkt był najwyższej jakości. Wbudowana w mikrofon kardioida wychwytuje wszystkie słowa wypowiedziane tuż przy nim, jednocześnie nie dopuszczając dźwięków z tła.

Urządzenie AVerMedii działa w technologii plug and play, a więc do jego uruchomienia nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie. Po podłączeniu mikrofonu do PC-ta lub Maca, można od razu z niego korzystać.

Dodatkowo AM310 posiada gniazdo słuchawkowe 3.5mm jack. Złącze to pozwala na słuchanie nagrywanego materiału w czasie rzeczywistym. Dzięki temu streamer od razu będzie wiedział, czy musi jeszcze popracować nad jakością dźwięku

Mikrofon AM310 kosztuje około 500 zł.

Zobacz wideo jak prezentuje się mikrofon AVerMedii.

Dane techniczne:

• Typ: uniwersalny mikrofon pojemnościowy

• Wzór biegunowy: kardioid

• Szybkość próbkowania: 48 kHz

• Szybkość transmisji: 16-bitowa

• Wymagane zasilanie: USB (5V DC)

• Czułość: -60 ± 5 dB (przy 1 kHz, 0 dB = 1 V/u bar)

• Pasmo przenoszenia: 20–20,000 Hz

• Wymiary: 90 x 130 x 270 mm