Audictus Explorer - dokanałowe słuchawki dla aktywnych

Małe, dokanałowe słuchawki Explorer marki Audictus pozwalają na słuchanie muzyki wszędzie, bez względu na dźwięki płynące z otoczenia. Chociaż niepozorne, mają kilka asów w rękawie.

Patrząc na atrakcyjną cenę słuchawek Audictus Explorer trudno jest oczekiwać oferowanej przez nie jakości. Metalowa obudowa i kabel w materiałowym oplocie to cechy, które mają przemawiać na korzyść urządzenia, skutkując solidnością i wytrzymałością charakterystyczną dla wyższej półki cenowej.

Jak deklaruje producent Audictus Explorer mogą pochwalić się nie tylko solidnym wykonaniem, ale też dobrą separacją dźwięku od hałasu otoczenia. Wspomaga to mobilny charakter urządzenia, zwłaszcza iż jest ono nastawione na współpracę z telefonami. Na kablu znajdziemy bowiem pilota z przyciskiem służącym do odbierania rozmów oraz zatrzymywania i wznawiania odtwarzania np. podczas obsługi Spotify. Wbudowany mikrofon pozwala na prowadzenie rozmów bez sięgania do kieszeni po telefon.

Audictus Adrenaline są dostępne na rynku w kolorach grafitowym i białym w cenie 49 zł.

Dane techniczne:

- Podłączenie: mini-jack 3,5 mm

- Średnica przetworników: 9 mm

- Impedancja: 16 Ω

- Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz

- Czułość: 102 dB +/- 3 dB

- Masa: 14 g