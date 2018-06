Asystent domowy ze wsparciem dla Amazon Alexa

ARCHOS Mate to najnowszy asystent domowy w ofercie francuskiego producenta. Zaprezentowany w dwóch wariantach jako głośnik z ekranem 5- oraz 7-calowym, bazuje na rozwiązaniu Alexa stworzonym przez firmę Amazon. Na rynku zadebiutuje w październiku.

Elegancki asystent w dwóch wersjach

ARCHOS Mate to urządzenie, które rozwija w alternatywnym kierunku zaprezentowanego na targach MWC 2018 asystenta domowego Hello – opartego na rozwiązaniach Google. Podobnie jak w przypadku Hello, mamy tu do czynienia z inteligentnym głośnikiem wyposażonym w ekran, którym można sterować za pomocą komend głosowych.

Wbudowane w urządzenie mikrofony przechwytują polecenia i przetwarzają je, wykorzystując do tego chmurową usługę Alexa. ARCHOS Mate może dostarczyć informacji na temat pogody czy aktualnych wydarzeń, zarządzać listami zakupów oraz obsługiwać komunikację – zarówno audio, jak i wideo. Asystent może też pełnić rolę centralki dla ekosystemu smart home (inteligentnego domu), opartego na usłudze Amazon Alexa, która pozwala zarządzać między innymi oświetleniem, ogrzewaniem oraz monitoringiem.

ARCHOS przygotował dwa warianty urządzenia Mate. Mniejszy z ekranem o przekątnej 5 cali, który swoim wzornictwem nawiązuje do popularnych zegarków do sypialni oraz większy, z ekranem o przekątnej 7 cali – zbliżony wyglądem do zaprezentowanego w lutym asystenta ARCHOS Hello.

Urządzenia wyposażone są w czterordzeniowy procesor, moduły komunikacyjne (Bluetooth oraz Wi-Fi), dwa mikrofony oraz kamerę o rozdzielczości 5 MP. Oba modele mogą funkcjonować bez zasilania sieciowego. ARCHOS Mate z 5-calowym ekranem wykorzystuje baterię o pojemności 1500 mAh, a wersja 7-calowa posiada ogniwo o pojemności 3000 mAh.

Cena i dostępność

ARCHOS Mate na rynku europejskim pojawi się w październiku 2018. Jego funkcjonalność w wybranych krajach będzie uzależniona od lokalnego wsparcia dla usługi Amazon Alexa. Obecnie nie obsługuje ona komunikacji w języku polskim. Sugerowane ceny ARCHOS Mate będą zaczynać się od 99 euro.