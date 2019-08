Asustor: Roon Server dla miłośników muzyki

Asustor zawiązał współpracę z Roon Labs, dzięki czemu do App Central trafił program Roon Server, mający zapewnić wysokiej jakości strumieniowanie oraz przechowywanie plików audio. Obie firmy oferują również trzydziestodniowy darmowy okres próbny każdemu, kto zainstaluje Roon Server i dokona rejestracji.

Roon Server to popularny wśród entuzjastów muzyki odtwarzacz, kompatybilny z pokaźną liczbą urządzeń oraz łączący w jednym miejscu różne usługi streamingowe. Jego głównymi cechami jest prosty, intuicyjny interfejs, a także wsparcie dla bezstratnych formatów muzycznych, zachowując najwyższy poziom akustycznych wrażeń. Dzięki dostępności na urządzeniach Asustor, nasz domowy serwer staje się w ten sposób wygodnym miejscem do zarządzania całą muzyczną kolekcją.

Program Roon Server umożliwia edytowanie metadanych. W sytuacji gdy tylko użytkownik doda nowe źródła z muzyką, program sam aktualizuje dane na m. in. temat artysty, współtwórców czy kompozytorów danego albumu, odsyłając użytkownika do całej jego twórczości. Ciekawym rozwiązaniem jest też automatyczna aktualizacja okładek albumu. Program wyszuka najlepsze jakościowo obrazy w sieci i doda do danego albumu. Roon Server można także w łatwy sposób powiązać z popularną aplikacją Tidal.

Cała gama produktów NAS bazujących na procesorach Intel wspiera aplikację Roon Server. Są to kolejno serie: AS31, 32, 50, 51, 61, 62, 63, 64, 70 oraz Nimbustor. Urządzenia wyposażono m.in. w port HDMI, dzięki czemu funkcja odtwarzania w Roon Control pozwala na skonfigurowanie domowego centrum rozrywki.

Link do darmowej, 30-dniowej wersji programu Roon Server można wykorzystać do końca tego roku. Więcej o współpracy Roon Labs i Asustor, a także wymaganiach aplikacji przeczytacie na oficjalnej stronie internetowej.