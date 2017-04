Asustor: prywatna chmura dla fotografa

Asustor przekonuje, że centralnie przechowywany, udostępniany, zarządzany i zabezpieczony fotograficzny dorobek, to przyszłość dla wszystkich fanów fotografii cyfrowej. Wygodne i bezpieczne rozwiązania jakim są dyski sieciowe wraz z funkcjonalnym oprogramowaniem ułatwią życie, zarówno profesjonalnym fotografom, jak i amatorom.

Entuzjaści posiadający dostęp do coraz lepszego sprzętu fotograficznego muszą być gotowi do przechowywania tysięcy fotografii w wysokiej rozdzielczości. Rozrastająca się baza zdjęć przybiera niekiedy niebotycznych rozmiarów, liczonych w gigabajtach. Przechowanie wszystkich danych bywało dotychczas kłopotliwe, zmuszając do inwestowania w kolejne mobilne nośniki danych.

Bezpieczna kopia to podstawa

Z pomocą fotograficznym fachowcom i wziętym entuzjastom przychodzi Asustor. Oferowane przez producenta rozwiązania umożliwiają skonfigurowanie własnej chmury z natychmiastowym dostępem do zgromadzonych informacji. Za bezpieczeństwo przechowywanych plików na dysku odpowiada technologia RAID. Ponadto możemy liczyć na bezproblemowe przerzucenie kopii zapasowej na inne urządzenie lub bezpośrednio do sieci.

Jeszcze więcej przestrzeni

NAS-y wyposażono w port USB oraz przycisk odpowiedzialny za szybkie dokonywanie kopii zapasowych zdjęć z dowolnego urządzenia: aparatu, smartfona czy pendrive’a. W przypadku rozrastającej się kolekcji zdjęć nie musimy martwić się o więcej miejsca. Dzięki funkcji MyArchive dyski pracujące w urządzeniu NAS mogą zostać zaadaptowane, jako podręczne archiwum kompatybilne z różnymi systemami plików.

Moja osobista chmura

Założenie osobistej chmury, z przypisanym indywidualnym identyfikatorem ID to kwestia zaledwie kilku kliknięć. Dzięki niej użytkownik ma dostęp do zgromadzonych danych z dowolnego miejsca na ziemi. Jedną z ważniejszych funkcji jest m.in. zdolność do przerzucania zdjęć we wskazane miejsce w sieci bez utraty ich pierwotnej jakości.

Galeria szyta na miarę

Posługując się aplikacją Photo Gallery App, stworzymy cyfrową galerię, którą następnie udostępnimy dowolnym osobom. Aby podzielić się albumem ze zdjęciami, wystarczy podesłać odbiorcy stosowny link. Rozwiązanie oferuje również możliwość zostawiania komentarzy przez innych, a także udostępnianie zdjęć na platformach typu Facebook czy Google+.