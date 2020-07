Asustor prezentuje rozwiązania dla graczy i streamerów

Dyski sieciowe kojarzą się głównie z przechowywaniem dużych ilości danych. Rzadziej mówi się o nich jako o przestrzeni do instalacji gier lub platformie do komunikacji czy streamingu. Tymczasem, jak twierdzi Asustor, dyski NAS mogą dać graczom i streamerom znacznie więcej możliwości, niż może się wydawać.

Gry zajmujące ponad 100 GB? Kilka lat temu abstrakcja, dziś niemal norma. Red Dead Redemtpion 2 czy Call of Duty: Modern Warfare to tylko dwa z wielu tytułów, których upchnięcie na dysku 256 GB wraz z systemem operacyjnym może okazać się wyzwaniem. Chyba, że posiadamy pod ręką dysk sieciowy firmy Asustor. Tajwański producent chwali się opcją instalacji opasłych gier bezpośrednio na NAS-ach.



Jest to możliwe dzięki obsłudze protokołu iSCSI. Pozwala on na zestawienie połączenia między komputerem i dyskiem sieciowym w taki sposób, że stworzone na nim woluminy są widoczne jako dyski wewnętrzne. Tym samym uruchamianie gier, które na ogół nie mogą działać na zasobach udostępnionych w sieci, ma być bezproblemowe. Podobnie jak obsługa zapisu wielu strumieni wideo jednocześnie.



NAS jako centrum streamingowe? Tak!



Dzięki aplikacji Asustor Live użytkownik dysku sieciowego może połączyć go z platformami takimi jak Twitch, YouTube, Mixer i innymi obsługującymi protokół RTMP. Następnie wystarczy zainstalować jedną z polecanych aplikacji, jak OBS, Streamlabs czy XSplit, by móc rozpocząć transmisję na wybranych serwisach i jednocześnie zapisywać ją na dysku NAS. I to wszystko bez obciążania komputera czy konsoli.



Po wszystkim nic nie stoi na przeszkodzie, by jeszcze raz obejrzeć zapisany mecz e-sportowy. Wystarczy uruchomić aplikację Asustor Portal i podłączyć wyświetlacz bezpośrednio do dysku sieciowego. Urządzenia wyposażone w interfejs HDMI 2.0a obsługują sprzętowo materiały w jakości 4K60. Natomiast dzięki aplikacji Takeasy, dysk automatycznie zrobi kopię nagrań wideo z serwisów Youtube i Twitch, zarówno z kanałów użytkownika, jak i tych publicznie dostępnych.



NAS - Twoja prywatna platforma do komunikacji



Gracze ceniący sobie kooperację z innymi mogą z kolei wykorzystać NAS Asustor jako narzędzie do komunikacji. Producent chwali się możliwością uruchomienia serwera TeamSpeak. Wystarczy pobrać aplikację z platformy AppCentral i skonfigurować ją w kilku krokach. Ostatnim krokiem będzie sparowanie aplikacji klienckich z uruchomioną na dysku sieciowym Asustor instancją TeamSpeak.



Z opisanych powyżej udogodnień mogą skorzystać niemal wszyscy posiadacze dysków NAS tajwańskiego producenta. Część funkcjonalności, jak np. obsługa iSCSI, jest dostępna już po wyjęciu z pudełka i stanowi element platformy ADM. Pozostałe wymagają doinstalowania pakietów dostępnych w sklepie AppCentral, co nie powinno nastręczyć żadnych trudności.