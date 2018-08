Asustor: nowe wersje NAS-ów AS3102T v2 i AS3204T v2

Optymalizacja wydajności, dwa porty Ethernet, rozszerzona kompatybilność z dyskami twardymi oraz ulepszone funkcje multimedialne sprawiają, że konstrukcje Asustor mają być jeszcze lepsze.

Na rynek trafiły dwa nowe modele NAS - AS3102T v2 i AS3204T v2. Są to ulepszone wersje multimedialnych dysków sieciowych AS3102T i AS3204T, gdzie rewizje v2 posiadają szereg istotnych zmian. Dwa porty Gigabit Ethernet mają gwarantować efektywniejszą agregację łącza w celu podwojenia wydajności sieciowej NAS. Nowe modele obsługują również zestaw instrukcji Intel AES-NI, zwiększających prędkość szyfrowania i odszyfrowywania za pomocą procesora. Według producenta takie rozwiązanie ma podnieść bezpieczeństwo zgromadzonych danych, jak również ogólną wydajność przechowywania, tworzenia kopii zapasowych i zdalnego dostępu.

Oba modele będą dostarczane z najnowszą wersją oprogramowania ADM, dzięki czemu tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych ma być łatwiejsze niż kiedykolwiek. Ogólną funkcjonalność, zarówno biurową jak i multimedialną, wzbogaca przeszło 200 aplikacji dostępnych poprzez usługę App Central. Co ciekawe, urządzenia NAS Asustor są kompatybilne z szeroką gamą przetworników DAC USB i mogą być łatwo zintegrowane z dowolnym zestawem audio HiFi. Do odsłuchu zgromadzonej biblioteki utworów posłuży aplikacja AiMusic, dająca także możliwość przeglądania muzyki z dowolnego miejsca dzięki połączeniu internetowemu.

Poprawiono jednocześnie funkcje zdalnego dostępu do całości zgromadzonych danych w nadchodzącym ADM 3.2 za pośrednictwem usługi Ezconnect.to. Jak informuje producent zdalne logowanie do sieci Asustor nie wymaga już skomplikowanej konfiguracji routera. Do tego celu potrzebny będzie tylko identyfikator Cloud ID.

Za NAS-y Asustor przyjdzie nam zapłacić ok. 1065 zł za AS3102T v2 i 1790 zł za model AS3204T v2.