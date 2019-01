Asustor: najszybszy NAS dla 4 nośników

Wydajny procesor Intel Core (dwurdzeniowy i3 lub czterordzeniowy i5, w zależności od wersji), do 16 GB pamięci RAM oraz cztery sloty na dyski 3,5” lub 2,5”. Specyfikacja komputera biurowego? Nie. To podstawowe parametry zaawansowanego NAS-a marki Asustor.

Wiele spośród współczesnych komputerów dysponuje jedynie niewielką przestrzenią na dane, a tych składujemy i generujemy coraz więcej. Szybka wymiana danych między użytkownikami to także jedno z technologicznych wyzwań. W ich realizacji pomagają NAS-y, a więc urządzenia sieciowe do przechowywania danych. Interesujący model Asustora, nazwany AS7004T pozwala nie tylko na przechowywanie danych.

Dużo pojemności, dużo nośników

Asustor AS7004T jest wyposażony w cztery sloty na dyski w standardach 3,5” lub 2,5”. Daje to możliwość obsługi aż do 56 TB (po 14 TB na slot). Dodatkowo urządzenie jest w stanie obsłużyć nośniki podłączone zewnętrznie. Na te potrzeby producent przewidział pokaźną baterią gniazd USB i eSATA. Dzięki temu można szybko udostępnić dane zapisane na nośnikach zewnętrznych. Wymiana dysku w trakcie pracy urządzenia nie stanowi problemu. Wszystkie cztery kieszenie są typu Hot Swap, co nie wymusza na użytkowniku wyłączania urządzenia podczas wymiany jednego z nośników.

Szybki nie bez powodu

Asustor AS7004T to właściwie niewielki komputer, który został wyposażony w procesor Intel (Core i3 lub Core i5) oraz mieszczący w dwóch slotach aż do 16 GB RAM DDR3 SO-DIMM (pamięć w formacie “laptopowym”). NAS AS7004T posiada dwie gigabitowe karty sieciowe, a dzięki sprzętowemu wspomaganiu enkrypcji AES umożliwia szybkie szyfrowanie danych. Zamontowane dyski można spiąć w macierz RAID, co pozwala (w zależności od jej rodzaju) zwiększyć szybkość lub bezpieczeństwo danych. Ponadto AS7004T obsługuje: JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 oraz RAID 10.

Bez względu na system

W jednej sieci może znaleźć się kilka różnych komputerów, korzystających z odmiennych systemów operacyjnych. Asustor AS7004T współpracuje z maszynami korzystającymi zarówno z systemów Windows (od XP w górę), Windows Server (od 2003 w górę), Mac OS (od 10.6 w górę), jak i Linux czy BSD. Panel można wywołać z większości popularnych przeglądarek internetowych.

Mnogość możliwości

To nie jest już tylko “dysk sieciowy”. Asustor AS7004T posiada wiele dodatkowych funkcji. NAS współpracuje z torrentami, może też pobierać dane przez FTP lub HTTP. Każdemu z aktywnych procesów pobierania można przydzielić określone ograniczenie prędkości. Urządzenie może także synchronizować wskazane katalogi z usługami OneDrive, DropBox, Google Drive czy ich mniej znanymi odpowiednikami jak: Yandex, hubiC czy HiDrive.

NAS Asustor AS7004T kosztuje obecnie około 4100 złotych.

Specyfikacja techniczna:

- Obsługa 4 nośników danych (HDD lub SSD)

* 3,5” lub 2,5”

* maksymalna pojemność 56TB (4 x 14 TB)

* SATA III Hot Swap

- Obsługa dodatkowych nośników zewnętrznych

- Porty: USB 3.0 X3, USB 2.0 X2, eSATA X2

- Procesor:

* AS7004T-i3: Intel® Core i3 3.5GHz dwurdzeniowy

lub

* AS7004T-i5: Intel® Core i5 3.0GHz czterordzeniowy

- Pamięć RAM:

* zainstalowana fabrycznie: 2 GB (AS7004T-i3) lub 8 GB (AS7004T-i5)

* maksymalna pojemność: 16 GB

* typ: DDR3 SO-DIMM

- Dwie karty sieciowe 1Gbps

- Wyświetlacz LCD

- Wyjścia: HDMI 1.4a i S/PDIF

- Odbiornik podczerwieni (dla pilotów)

- Praca z systemami: Windows (XP i nowsze), Windows Server (2003 i nowsze), MacOS (10.06 i nowsze) oraz Linux.